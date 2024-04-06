Диетолог назвала продукты для долголетия и хорошего самочувствия

Диетолог Пономарёва: груши и авокадо улучшают здоровье и продлевают жизнь

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва поделилась информацией, какие продукты должны присутствовать в рационе для долголетия и отличного самочувствия. Об этом пишет "Медикфорум".

Фото: flickr.com by Procsilas Moscas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам диетолога, в режим питания важно включить такие фрукты, как авокадо, яблоки, грейпфрут, груши. Буквально 2-3 яблока в день помогут сократить жировые отложения. Груши способны улучшить состояние и работу кишечника, так как они являются отличным источником пищевых волокон.

"Мякоть грейпфрута содержит борющиеся с болезнями флавоноиды и витамин С, который является мощным антиоксидантом и противовоспалительным веществом, защищающим ДНК", — сказала врач.

Из овощей стоит включить в рацион грибы, брокколи. Эти продукты помогают здоровью кишечника, метаболизму и повышают иммунитет. Что касается масла, то для здоровья важно использовать оливковое масло холодного отжима.