Диетолог назвала продукты для долголетия и хорошего самочувствия

Врач-диетолог Василиса Пономарёва поделилась информацией, какие продукты должны присутствовать в рационе для долголетия и отличного самочувствия. Об этом пишет "Медикфорум".
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По словам диетолога, в режим питания важно включить такие фрукты, как авокадо, яблоки, грейпфрут, груши. Буквально 2-3 яблока в день помогут сократить жировые отложения. Груши способны улучшить состояние и работу кишечника, так как они являются отличным источником пищевых волокон.
"Мякоть грейпфрута содержит борющиеся с болезнями флавоноиды и витамин С, который является мощным антиоксидантом и противовоспалительным веществом, защищающим ДНК", — сказала врач.
Из овощей стоит включить в рацион грибы, брокколи. Эти продукты помогают здоровью кишечника, метаболизму и повышают иммунитет. Что касается масла, то для здоровья важно использовать оливковое масло холодного отжима.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия