Психолог рассказала о шагах, которые помогут вам обрести уверенность в себе

Психолог Макаренко рассказала, как избавиться от страхов и стать уверенным в себе человеком

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Мария Макаренко пояснила, что мешает нам обрести уверенность в себе.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист посоветовала определить слабые и сильные стороны своей личности, чтобы начать работу над своими недостатками. Она назвала это определением точек роста.

Рекомендует эксперт не стесняться говорить о своих желаниях. Она отметила, что не стоит много говорить о том, что вас не устраивает, а состредоточиться на целях, которые вы хотите добиться.

Ранее психолог Анан Пестрякова рассказала о причинах ночных кошмаров.

"Стоит отслеживать за собой такие формулировки и менять их, продумывать, что конкретно вам хотелось бы изменить. Какая машина вам нужна для счастья? Как часто и на какие темы муж должен с вами разговаривать?" — цитирует слова писхолога "Вечерняя Москва".

Макаренко призывает неуверенных в себе людей уметь говорить нет, чтобы не позволять окружающим нарушать ваши личные границы.

Эксперт объяснила, что за желанием со всеми соглашаться нередко стоит трусость и попытки избежать конфликта.