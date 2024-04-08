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Психолог рассказала о шагах, которые помогут вам обрести уверенность в себе

Психолог Макаренко рассказала, как избавиться от страхов и стать уверенным в себе человеком

1:05
Здоровье

Психолог Мария Макаренко пояснила, что мешает нам обрести уверенность в себе.

Психолог Макаренко рассказала, как избавиться от страхов и стать уверенным в себе человеком
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист посоветовала определить слабые и сильные стороны своей личности, чтобы начать работу над своими недостатками. Она назвала это определением точек роста.

Рекомендует эксперт не стесняться говорить о своих желаниях. Она отметила, что не стоит много говорить о том, что вас не устраивает, а состредоточиться на целях, которые вы хотите добиться.

Ранее психолог Анан Пестрякова рассказала о причинах ночных кошмаров.

"Стоит отслеживать за собой такие формулировки и менять их, продумывать, что конкретно вам хотелось бы изменить. Какая машина вам нужна для счастья? Как часто и на какие темы муж должен с вами разговаривать?" — цитирует слова писхолога "Вечерняя Москва".

Макаренко призывает неуверенных в себе людей уметь говорить нет, чтобы не позволять окружающим нарушать ваши личные границы.

Эксперт объяснила, что за желанием со всеми соглашаться нередко стоит трусость и попытки избежать конфликта.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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