Психолог рассказала о шагах, которые помогут вам обрести уверенность в себе

Психолог Мария Макаренко пояснила, что мешает нам обрести уверенность в себе.
Специалист посоветовала определить слабые и сильные стороны своей личности, чтобы начать работу над своими недостатками. Она назвала это определением точек роста.
Рекомендует эксперт не стесняться говорить о своих желаниях. Она отметила, что не стоит много говорить о том, что вас не устраивает, а состредоточиться на целях, которые вы хотите добиться.
Ранее психолог Анан Пестрякова рассказала о причинах ночных кошмаров.
"Стоит отслеживать за собой такие формулировки и менять их, продумывать, что конкретно вам хотелось бы изменить. Какая машина вам нужна для счастья? Как часто и на какие темы муж должен с вами разговаривать?" — цитирует слова писхолога "Вечерняя Москва".
Макаренко призывает неуверенных в себе людей уметь говорить нет, чтобы не позволять окружающим нарушать ваши личные границы.
Эксперт объяснила, что за желанием со всеми соглашаться нередко стоит трусость и попытки избежать конфликта.
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