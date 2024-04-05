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Готовится легко и просто: вкусный смузи для эффективного похудения

ETNT: смузи из замороженных ягод ускорит процесс похудения

1:06
Здоровье

При похудении можно вкусно и питательно питаться. Издание ETNT предлагает отличный рецепт смузи, который поможет ускорить похудение. Он содержит в себе минералы, витамины, антиоксиданты, что не только поможет похудеть, но и насытит организм необходимыми веществами.

ETNT: смузи из замороженных ягод ускорит процесс похудения
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Также этот смузи обеспечит отличный баланс белка, клетчатки и полезных жиров. Благодаря этому вы долго будете ощущать сытость.

Для приготовления смузи положите в блендер одну мерную ложку протеина, половину стакана шпината, один стакан соевого молока, половину стакана любых замороженных ягод, половину чайной ложки семян чиа, половину чайной ложки льняной муки, один банан.

Все ингредиенты взбейте до однородности. Вы можете регулировать густоту добавлением большего или меньшего количества молока.

Входящие в смузи ингредиенты способны снизить риск развития хронических заболеваний. Вы сможете также избежать лишних перекусов. Омега-3, которыми богаты семена чиа, защитят сердце и сосуды.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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