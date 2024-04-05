Психотерапевт Шамрай: серьёзные психологические проблемы — это ответ человека на конфликт

Психотерапевт Шамрай уверена, что серьёзные психологические проблемы — это ответ человека на конфликт или кризис

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В кризисные периоды некоторым людям свойственно испытывать серьёзное психологическое напряжение. Как вовремя понять, что человеку нужна помощь и что конкретно можно предпринять в этом случае рассказали психологи и специалисты по работе с деструктивными идеологиями.

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"Прежде всего надо понимать, что какие-либо серьёзные психологические проблемы — это ответ человека на конфликт, кризис, который у него произошёл. Например, столкновение с несправедливостью. И если человек не может найти никакого позитивного, конструктивного варианта выхода из ситуации, происходит то, что в психологии называется фрустрацией, то есть негативное удивление, переживание,” — пояснила руководитель клинико-экспертной работы реабилитационной группы АНО "Близкое Сердце” Полина Шамрай.

В том случае, если человек не может найти позитивных вариантов преодоления кризиса, у него меняется картина мира. И как следствие, он начинает менять самого себя.

Психологические проблемы могут копиться на протяжении длительного времени. И как правило, на начальном этапе кризиса человек, осознанно или нет, хочет, чтобы ему помогли. Изменившееся поведение — как раз сигнал о помощи. Причём человек может и не осознавать этого.

"Если в вашем окружении есть человек, который раньше пил, курил, ругался матом, а потом вдруг резко — ключевое слово "резко” — все это прекратил, стоит задуматься,” — пояснил руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад” Дмитрий Орлов.

Некоторые люди в период кризиса могут начать высказывать радикальные идеи, стать более религиозными, замкнутыми, тревожными и подозрительными.

Если вы замечаете резкие изменения в поведении коллеги, ни в коем случае не пытайтесь заменить собой профессионального психолога и вывести коллегу на душевный разговор. Не стоит с "заведённым” человеком спорить, доказывать ему, что он неправ, не нужно вступать с ним в прямую конфронтацию. И наоборот, если человек хочет высказаться, дайте ему сделать это.

Понять психологическое состояние человека может помочь анализ его действий в соцсетях, например, изменение фото на аватарке на более агрессивное, подписка на новые группы по темам, которые ранее человека не интересовали, или же удаление аккаунта, пишет центральная профсоюзная газета "Солидарность".

"Если вы заметили признаки психологических проблем у коллеги, вы должны знать, к кому обратиться, кого поставить об этом в известность. И воспринимать это как донос просто глупо”, — заявила Полина Шамрай.