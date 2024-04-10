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6 преимуществ принятия горячей ванны: поможет даже при некоторых болезнях

Горячая ванна — ваш помощник при стрессе и псориазе

Здоровье

Горячая ванна не только приятна, но и способствует улучшению состояния организма. Вот несколько причин, почему это может быть полезно.

Горячая ванна — ваш помощник при стрессе и псориазе
Фото: PxHere is licensed under CC0

Снижает боли в мышцах и суставах

Принятие ванны может снять дискомфорт в мышцах и суставах, так как теплая вода способствует расслаблению тканей опорно-двигательного аппарата.

Помогает бороться с симптомами депрессии

Исследование, опубликованное в журнале Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine в 2018 году, показало, что купание в ванне может улучшить настроение и даже привести к значительному снижению симптомов депрессии. Однако важно помнить, что ванны не заменяют, а дополняют традиционное лечение.

Улучшает состояние кожи

Принятие ванны помогает избавиться от грязи, бактерий и грибков, а также способствует открытию пор и удалению ороговевших клеток, делая вашу кожу более ухоженной.

Эффективное средство для снятия стресса

Один из самых эффективных способов расслабиться и успокоить ум — наслаждаться звуками журчащей воды во время медитации в ванной. При этом важно оставить свой смартфон в другой комнате, чтобы сосредоточиться на моменте и отвлечься от повседневных забот.

Помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Heart в 2020 году, регулярное посещение горячих ванн может оказать положительное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ученые изучали более 30 тысяч человек в возрасте от 40 до 59 лет в течение 19 лет и обнаружили, что те из них, кто часто принимал горячие ванны, реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Помогает засыпать легче

Природный процесс засыпания связан с охлаждением тела, поэтому для быстрого засыпания рекомендуется обеспечить прохладную обстановку в спальне, после принятия ванны в течении 10-15 минут.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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