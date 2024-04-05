Будьте осторожны с этими продуктами: они могут приводить к инсульту

Врач Игорь Строков поделился информацией, что есть такие продукты, которые способны увеличивать риск инсульта. Это состояние очень опасно для жизни человека. Поэтому такие продукты стоит ограничить в своём рационе, особенно если вы имеете ещё другие предрасполагающие факторы. Об этом пишет "Медикфорум".
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Итак, нутрициолог посоветовал исключить из рациона следующие продукты, чтобы защититься от закупорки сосудов:
Обработанное мясо.
Масло.
Печенье.
Жареная еда.
"Поскольку большинство инсультов связаны с накоплением жировых бляшек (атером) в артериях, снабжающих ваш мозг, продукты, которые способствуют этому, увеличивают ваш риск", — говорит врач-нутрициолог.
Есть и другие продукты, которые также опасны. Высокое артериальное давление тоже приводит к образованию атером, поэтому нельзя есть много соли и продуктов, содержащих её в большом количестве. Это, к примеру, бекон, чипсы.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.