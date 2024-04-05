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Будьте осторожны с этими продуктами: они могут приводить к инсульту

Нутрициолог Строков: печенье и обработанное мясо повышают риск инсульта

1:02
Здоровье

Врач Игорь Строков поделился информацией, что есть такие продукты, которые способны увеличивать риск инсульта. Это состояние очень опасно для жизни человека. Поэтому такие продукты стоит ограничить в своём рационе, особенно если вы имеете ещё другие предрасполагающие факторы. Об этом пишет "Медикфорум".

Нутрициолог Строков: печенье и обработанное мясо повышают риск инсульта
Фото: flickr.com by tomatoes and friends is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Итак, нутрициолог посоветовал исключить из рациона следующие продукты, чтобы защититься от закупорки сосудов:

  1. Обработанное мясо.
  2. Масло.
  3. Печенье.
  4. Жареная еда.

"Поскольку большинство инсультов связаны с накоплением жировых бляшек (атером) в артериях, снабжающих ваш мозг, продукты, которые способствуют этому, увеличивают ваш риск", — говорит врач-нутрициолог.

Есть и другие продукты, которые также опасны. Высокое артериальное давление тоже приводит к образованию атером, поэтому нельзя есть много соли и продуктов, содержащих её в большом количестве. Это, к примеру, бекон, чипсы.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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