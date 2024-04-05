Будьте осторожны с этими продуктами: они могут приводить к инсульту

Нутрициолог Строков: печенье и обработанное мясо повышают риск инсульта

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Игорь Строков поделился информацией, что есть такие продукты, которые способны увеличивать риск инсульта. Это состояние очень опасно для жизни человека. Поэтому такие продукты стоит ограничить в своём рационе, особенно если вы имеете ещё другие предрасполагающие факторы. Об этом пишет "Медикфорум".

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Итак, нутрициолог посоветовал исключить из рациона следующие продукты, чтобы защититься от закупорки сосудов:

Обработанное мясо. Масло. Печенье. Жареная еда.

"Поскольку большинство инсультов связаны с накоплением жировых бляшек (атером) в артериях, снабжающих ваш мозг, продукты, которые способствуют этому, увеличивают ваш риск", — говорит врач-нутрициолог.

Есть и другие продукты, которые также опасны. Высокое артериальное давление тоже приводит к образованию атером, поэтому нельзя есть много соли и продуктов, содержащих её в большом количестве. Это, к примеру, бекон, чипсы.