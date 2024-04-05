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Вирусолог Малышев: конго-крымская геморрагическая лихорадка — очень тяжелое заболевание с большим летальным исходом

Вирусолог Малышев напоминает, что клещ может быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки

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Здоровье

Многие знают, что после укуса клеща можно заразиться очень опасными для человека заболеваниями, например, клещевым энцефалитом или боррелиозом. Но это ещё не весь список.

Вирусолог Малышев напоминает, что клещ может быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Одно из таких заболеваний — конго-крымская геморрагическая лихорадка. Это очень тяжелое заболевание с большим летальным исходом. Встречается в наших южных регионах, в Крыму”, — отметил вирусолог и доктор медицинских наук Николай Малышев.

Как рассказал эксперт, симптомы поначалу схожи с обычной простудой. У человека поднимается температура, появляется тошнота и головная боль. При появлении этих симптомов необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Передаёт "ФедералПресс”.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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