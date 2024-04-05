Вирусолог Малышев: конго-крымская геморрагическая лихорадка — очень тяжелое заболевание с большим летальным исходом

Многие знают, что после укуса клеща можно заразиться очень опасными для человека заболеваниями, например, клещевым энцефалитом или боррелиозом. Но это ещё не весь список.
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"Одно из таких заболеваний — конго-крымская геморрагическая лихорадка. Это очень тяжелое заболевание с большим летальным исходом. Встречается в наших южных регионах, в Крыму”, — отметил вирусолог и доктор медицинских наук Николай Малышев.
Как рассказал эксперт, симптомы поначалу схожи с обычной простудой. У человека поднимается температура, появляется тошнота и головная боль. При появлении этих симптомов необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Передаёт "ФедералПресс”.
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