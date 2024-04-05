Вирусолог Малышев: конго-крымская геморрагическая лихорадка — очень тяжелое заболевание с большим летальным исходом

Вирусолог Малышев напоминает, что клещ может быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие знают, что после укуса клеща можно заразиться очень опасными для человека заболеваниями, например, клещевым энцефалитом или боррелиозом. Но это ещё не весь список.

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"Одно из таких заболеваний — конго-крымская геморрагическая лихорадка. Это очень тяжелое заболевание с большим летальным исходом. Встречается в наших южных регионах, в Крыму”, — отметил вирусолог и доктор медицинских наук Николай Малышев.

Как рассказал эксперт, симптомы поначалу схожи с обычной простудой. У человека поднимается температура, появляется тошнота и головная боль. При появлении этих симптомов необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Передаёт "ФедералПресс”.