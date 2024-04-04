Беременным напомнили, какие продукты следует включить в свою питательную программу

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Беременным напомнили, какие продукты важно учесть при составлении рациона

1:05
Здоровье

Согласно сообщению "МК в Красноярске" со ссылкой на Роспотребнадзор, важно включить овощи, фрукты, цельнозерновые, а также молочные продукты в рацион беременных. Роспотребнадзор также рекомендует употреблять продукты, богатые железом.

Беременным напомнили, какие продукты важно учесть при составлении рациона
Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ведомство советует употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки, включая макароны, хлеб, овсянку и коричневый рис, а также употреблять натуральные соки, свежие или законсервированные фрукты и овощи разных цветов без добавления соли.

Роспотребнадзор предлагает добавить в рацион также и полезные жиры, растительные масла именно холодного отжима, авокадо, продукты с железом и витамином D, который необходим для здоровья костей.

В период беременности женщинам также рекомендуется употреблять белки, которые можно получить из постного мяса (индейки или курицы), орехов, жирной рыбы и бобовых. Также, необходимо учитывать потребность в кальции, который содержится в молочных продуктах, таких как творог, молоко и йогурты.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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