Беременным напомнили, какие продукты следует включить в свою питательную программу

Беременным напомнили, какие продукты важно учесть при составлении рациона

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно сообщению "МК в Красноярске" со ссылкой на Роспотребнадзор, важно включить овощи, фрукты, цельнозерновые, а также молочные продукты в рацион беременных. Роспотребнадзор также рекомендует употреблять продукты, богатые железом.

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Ведомство советует употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки, включая макароны, хлеб, овсянку и коричневый рис, а также употреблять натуральные соки, свежие или законсервированные фрукты и овощи разных цветов без добавления соли.

Роспотребнадзор предлагает добавить в рацион также и полезные жиры, растительные масла именно холодного отжима, авокадо, продукты с железом и витамином D, который необходим для здоровья костей.

В период беременности женщинам также рекомендуется употреблять белки, которые можно получить из постного мяса (индейки или курицы), орехов, жирной рыбы и бобовых. Также, необходимо учитывать потребность в кальции, который содержится в молочных продуктах, таких как творог, молоко и йогурты.