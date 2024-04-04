Врач Сергей Длин: судороги в ногах появляются из-за недостатка минералов

Судороги в ногах — это внезапные и болезненные сокращения мышц, которые могут продолжаться как несколько секунд, так и несколько минут. Этот распространенный случай может быть вызван различными факторами.
Врач Сергей Длин объяснил, что судороги чаще всего возникают из-за нехватки важных минералов — кальция, магния и калия. Эти элементы необходимы для правильного функционирование мускулатуры и их дефицит может нарушить работу мышц.
Патология, известная как синдром крампи, может привести к судорогам, которые проявляются в форме повторяющихся сокращений мышц при осуществлении определённых движений.
Методы лечения включают в себя физиотерапию, массаж, применение лекарств и коррекцию условий/техники работы.
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