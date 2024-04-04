Врач Сергей Длин: судороги в ногах появляются из-за недостатка минералов

Россиянам назвали причины возникновения судорог в ногах

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Судороги в ногах — это внезапные и болезненные сокращения мышц, которые могут продолжаться как несколько секунд, так и несколько минут. Этот распространенный случай может быть вызван различными факторами.

Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врач Сергей Длин объяснил, что судороги чаще всего возникают из-за нехватки важных минералов — кальция, магния и калия. Эти элементы необходимы для правильного функционирование мускулатуры и их дефицит может нарушить работу мышц.

Патология, известная как синдром крампи, может привести к судорогам, которые проявляются в форме повторяющихся сокращений мышц при осуществлении определённых движений.

Методы лечения включают в себя физиотерапию, массаж, применение лекарств и коррекцию условий/техники работы.