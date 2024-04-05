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Врач назвал причину бесконтрольного увеличения веса

Эндокринолог Юрочкин: увеличение веса может говорить о гормональном сбое

1:10
Здоровье

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин рассказал о том, что зачастую бесконтрольное увеличение веса связано с гормональным сбоем. Об этом сообщает "Медикфорум".

Эндокринолог Юрочкин: увеличение веса может говорить о гормональном сбое
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Также врач перечислил другие признаки того, что в организме случился гормональный сбой.

"Зачастую отложение излишков жира в определенных зонах тела бывает обусловлено повышенным уровнем кортизола, гормона стресса", — сообщил эндокринолог Юрочкин.

Ещё о сбое в гормонах говорит нарушение сна, в частности бессонница. Это происходит из-за нарушенной выработки гормонов щитовидки. Стоит обратить внимание на хронический стресс. Такое состояние негативно влияет на работу надпочечников.

О гормональном сбое свидетельствует сильная тяга к еде. Особенно появляется острое желание съесть сладкое, несмотря на полноценные приёмы пищи. В таком случае стоит проверить щитовидку. Повышенное потоотделение говорит об избытке стрессовых гормонов.

Ещё важно обратить внимание на усталость, выпадение волос. Такие симптомы означают уменьшение уровня половых гормонов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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