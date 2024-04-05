Врач назвал причину бесконтрольного увеличения веса

Эндокринолог Юрочкин: увеличение веса может говорить о гормональном сбое

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин рассказал о том, что зачастую бесконтрольное увеличение веса связано с гормональным сбоем. Об этом сообщает "Медикфорум".

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Также врач перечислил другие признаки того, что в организме случился гормональный сбой.

"Зачастую отложение излишков жира в определенных зонах тела бывает обусловлено повышенным уровнем кортизола, гормона стресса", — сообщил эндокринолог Юрочкин.

Ещё о сбое в гормонах говорит нарушение сна, в частности бессонница. Это происходит из-за нарушенной выработки гормонов щитовидки. Стоит обратить внимание на хронический стресс. Такое состояние негативно влияет на работу надпочечников.

О гормональном сбое свидетельствует сильная тяга к еде. Особенно появляется острое желание съесть сладкое, несмотря на полноценные приёмы пищи. В таком случае стоит проверить щитовидку. Повышенное потоотделение говорит об избытке стрессовых гормонов.

Ещё важно обратить внимание на усталость, выпадение волос. Такие симптомы означают уменьшение уровня половых гормонов.