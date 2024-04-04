Врач Мария Беляева проинформировала россиян о рисках, которые несёт шашлык

Опасность для организма представляет поджаристая корочка шашлыка, предостерегает доктор Мария Беляева. В интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня" врач подчеркнула, что в корочке шашлыка могут содержаться канцерогены, которые могут вызвать раковые заболевания. Опасен также и недожаренный продукт из-за возможных паразитов, которые могут быть в нём.
"Если на шашлыке образовалась подгоревшая корочка, ее необходимо убрать, в ней могут содержаться канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. Но и сырым мясо тоже оставлять нельзя — там можно найти личинки паразитов", — объяснила врач Мария Беляева.
Важно не злоупотреблять шашлыком. Переедание, особенно тяжелой пищи, может негативно отразиться на здоровье сосудов и обмене веществ. Излишнее потребление шашлыка может негативно сказаться на здоровье людей с проблемами ЖКТ. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение менее жирным видам мяса, а также птице или же рыбе, подавая данное блюдо с овощами и зеленью.
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