Врач Чистик сообщила, что грипп и коронавирус могут привести к потере голоса

Врач Ольга Чистик рассказала, что россияне зимой столкнулись с необычным вирусом, вызывающим временную потерю голоса, которая сразу же влияет на связки.
Согласно ее словам, подобные признаки могут проявляться во время гриппа или коронавируса, причем болезнь обычно проходит без сильной слабости и повышенной температуры, однако риск осложнений в данной ситуации остается высоким. Врач отметила, что сегодня весьма затруднительно выявить уже известный COVID-19 из-за его изменений, а также из-за сложностей выявления с помощью ПЦР-теста.
Доктор отметила, что актуальный ныне вирус сильно воздействует на голосовые связки, особенно если человек много разговаривает из-за профессиональной деятельности. Как пояснила медицинский работник, вирус мгновенно спускается в гортань, обходя носоглотку, и может вызвать, по крайней мере, ларинготрахеит.
"Из-за этого пациенты наблюдали сиплость, потерю голоса и лающий кашель (надсадный, сухой). Также среди симптомов у ряда пациентов наблюдалось небольшое повышение температуры до субфебрильных значений и астенического синдрома: слабость, вялость", — разъяснила Ольга Чистик.
Ольга Чистик напомнила, что при борьбе с вирусами необходимо лечить лишь симптомы. В случае утраты голоса, врач советует проводить ингаляции, пить много воды и соблюдать постельный режим. Важно не экспериментировать с лечением, как заключила Чистик.
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