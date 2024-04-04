Врач Чистик сообщила, что грипп и коронавирус могут привести к потере голоса

Терапевт сообщила, что вирус способен привести к потере голоса

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Ольга Чистик рассказала, что россияне зимой столкнулись с необычным вирусом, вызывающим временную потерю голоса, которая сразу же влияет на связки.

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Согласно ее словам, подобные признаки могут проявляться во время гриппа или коронавируса, причем болезнь обычно проходит без сильной слабости и повышенной температуры, однако риск осложнений в данной ситуации остается высоким. Врач отметила, что сегодня весьма затруднительно выявить уже известный COVID-19 из-за его изменений, а также из-за сложностей выявления с помощью ПЦР-теста.

Доктор отметила, что актуальный ныне вирус сильно воздействует на голосовые связки, особенно если человек много разговаривает из-за профессиональной деятельности. Как пояснила медицинский работник, вирус мгновенно спускается в гортань, обходя носоглотку, и может вызвать, по крайней мере, ларинготрахеит.

"Из-за этого пациенты наблюдали сиплость, потерю голоса и лающий кашель (надсадный, сухой). Также среди симптомов у ряда пациентов наблюдалось небольшое повышение температуры до субфебрильных значений и астенического синдрома: слабость, вялость", — разъяснила Ольга Чистик.

Ольга Чистик напомнила, что при борьбе с вирусами необходимо лечить лишь симптомы. В случае утраты голоса, врач советует проводить ингаляции, пить много воды и соблюдать постельный режим. Важно не экспериментировать с лечением, как заключила Чистик.