Диетолог Гинцбург: потребление апельсинового сока способствует ускоренному процессу старения

Употребление апельсинового сока может способствовать более быстрому старению

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что некоторые соки из полезных фруктов могут быть вредными.

Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

"Как стало известно относительно недавно, полезен только апельсин, а сок из него — вреден. Особенно для людей старше 40 лет, когда уже начинают появляться хронические болезни, гипертония, избыточный вес, метаболический синдром. У них сок ускоряет процесс старения", — поделился Михаил Гинзбург.

Вредность соков обусловлена наличием растворенных сахаров, включая вредную фруктозу, и недостаточным содержанием клетчатки. Напротив, свежий апельсин содержит клетчатку, которая замедляет поглощение сахаров.

Как утверждает Гинцбург, опасность несут не только апельсиновые соки, но и все остальные, включая свежевыжатые. Кроме того, нектары и напитки с добавлением сока оказываются еще вреднее пастеризованного сока. Чтобы избежать проблем, связанных с употреблением сока, диетолог советует пить его во время еды или комбинировать с булочкой с отрубями.