Диетолог Гинцбург: потребление апельсинового сока способствует ускоренному процессу старения

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что некоторые соки из полезных фруктов могут быть вредными.
"Как стало известно относительно недавно, полезен только апельсин, а сок из него — вреден. Особенно для людей старше 40 лет, когда уже начинают появляться хронические болезни, гипертония, избыточный вес, метаболический синдром. У них сок ускоряет процесс старения", — поделился Михаил Гинзбург.
Вредность соков обусловлена наличием растворенных сахаров, включая вредную фруктозу, и недостаточным содержанием клетчатки. Напротив, свежий апельсин содержит клетчатку, которая замедляет поглощение сахаров.
Как утверждает Гинцбург, опасность несут не только апельсиновые соки, но и все остальные, включая свежевыжатые. Кроме того, нектары и напитки с добавлением сока оказываются еще вреднее пастеризованного сока. Чтобы избежать проблем, связанных с употреблением сока, диетолог советует пить его во время еды или комбинировать с булочкой с отрубями.
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