Использование ватных палочек для чистки ушей может быть опасным

Чистка ушей ватными палочками может представлять опасность

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство людей привыкли регулярно очищать уши ватными палочками, полагая, что это является безопасным действием. Однако в реальности применение ватных палочек для гигиены ушей может иметь негативные последствия и привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Основная опасность ватных палочек заключается в их способности повредить барабанную перепонку или еще продвинуть ушную серу, которая играет важную защитную роль от инфекций, глубоко в слуховой проход, утрамбовывая её, тем самым создавая серную пробку. Преимущественно, избыток ушной серы должен выводиться естественным путём.

Врачи советуют воздерживаться от использования ватных палочек в целях очищения ушей и вместо этого регулярно промывать их под душем тёплой водой, аккуратно очищая ушную раковину специальными влажными дисками.