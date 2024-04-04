Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военный обозреватель Литовкин допустил выход конфликта на Украине за свои географические рамки
OneTwoTrip: Вологда и Беларусь - самые бюджетные направления в мае
Японская косметика: пять интересных фактов
Зоопсихолог Демина рассказала, как выбрать кличку питомцу
Милявская отчитала фотографа, который показал её без фильтров
Глава Роспотребнадзора призвала туристов прививаться от кори
Бывший нападающий сборной Грузии Джанашия: грузины обалдевали от поддержки россиян в матче за выход на Евро-2024
"СберСтрахование": владельцам животных теперь доступен телемедицинский полис
Рузиль Минекаев сообщил, что пока он с женой не планирует второго ребёнка
Использование ватных палочек для чистки ушей может быть опасным

Чистка ушей ватными палочками может представлять опасность

0:51
Здоровье

Большинство людей привыкли регулярно очищать уши ватными палочками, полагая, что это является безопасным действием. Однако в реальности применение ватных палочек для гигиены ушей может иметь негативные последствия и привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Чистка ушей ватными палочками может представлять опасность
Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Основная опасность ватных палочек заключается в их способности повредить барабанную перепонку или еще продвинуть ушную серу, которая играет важную защитную роль от инфекций, глубоко в слуховой проход, утрамбовывая её, тем самым создавая серную пробку. Преимущественно, избыток ушной серы должен выводиться естественным путём.

Врачи советуют воздерживаться от использования ватных палочек в целях очищения ушей и вместо этого регулярно промывать их под душем тёплой водой, аккуратно очищая ушную раковину специальными влажными дисками.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод

Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.

Как защитить яблоню от муравьёв
Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
Дмитрию Нагиеву исполнилось 57 лет
Как бороться с майским жуком
Руки на стол: гид по уходу за руками
Председатель совета директоров СКА Медведев считает, что потолок зарплат в КХЛ нужно поднять на 10%
ФСБ: Три пособника теракта в "Крокусе Сити Холле" задержаны
Кинолог Чернец предупредила, чем может быть опасен креативный груминг
Российские банки отменяют комиссии за перевод самому себе
Фёдор Бондарчук признался, что боится Хабенского из-за его сильной энергетики
Эндокринолог Зухра Павлова: использование яркого освещения во время сна может привести к инсульту
В ГИБДД напомнили о важной кнопке в автомобиле, о которой не знают многие водители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников