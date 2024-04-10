Избавляемся от чёрных точек: 7 основных принципов, которые помогут вам улучшить состояние вашей кожи

Улучшение состояния кожи лица возможно с помощью процедур как в домашних условиях, так и в салоне. Мы поделимся с вами эффективными способами, которые помогут избавиться от черных точек, не повредив при этом вашу кожу.
Регулярное и правильное очищение. Простое мытье лица недостаточно, важны некоторые детали.
Лицо нужно очищать дважды в день — утром и вечером. Утром можно воспользоваться пенкой или гелем для умывания, чтобы удалить остатки ночного ухода и кожного сала. Вечером важно сначала снять макияж с лица с помощью мицеллярной воды или молочка, а затем помыться гелем.
Эта процедура особенно важна летом, когда кожное сало активно выделяется, что способствует образованию черных точек. Используйте пенки и тоник для лица, они отлично справляются со своими задачами. Если кожа имеет жирный тип, то попробуйте использовать матирующие салфетки для лица.
На этом этапе помогут кислоты — косметические компоненты, которые бережно удаляют ороговевшие клетки кожи.
Коже любого типа, будь то жирная, комбинированная или нормальная, необходимо регулярное увлажнение, так как она подвержена обезвоживанию в любом возрасте. Для этого рекомендуется использовать увлажняющий крем, сыворотки, маски или спрей.
Косметика, содержащая ретиноиды, является эффективным средством в борьбе с появлением черных точек на коже.
Для удаления этих дефектов могут быть проведены различные косметологические процедуры, предпочтительно под руководством специалиста в салоне. Одним из вариантов является пилинг, который способствует смягчению кожи путем удаления верхних ороговевших слоев эпидермиса. Также возможно проведение деликатного пилинга в домашних условиях.
Лучше всего, чтобы такие косметические манипуляции проводил квалифицированный специалист. Существует механическая, аппаратная, вакуумная, ультразвуковая или ручная чистка лица.
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