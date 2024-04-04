Очистители воздуха могут улучшить качество жизни людей с сезонной аллергией

Людям, страдающим поллинозом, лучше использовать очистители воздуха

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезонная аллергия или поллиноз доставляет проблемы почти 15% населения планеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В период цветения растений тем, кто страдает от такой аллергии, лучше использовать очиститель воздуха, гулять предпочтительно вечером, когда количество пыльцы в воздухе заметно ниже, после улицы обязательно переодеваться и промывать нос солёной водой.

Рекомендуется также заранее запастись необходимыми лекарственными препаратами, принимать их нужно под контролем лечащего врача. Сообщает сайт aif.ru.

Симптомы сезонной аллергии: заложенность носа, насморк, зуд в носу и носоглотке, покраснение, зуд и жжение в глазах, светочувствительность, першение в горле, чихание, приступы кашля, отёк век, одышка, приступы удушья, иногда высыпания на коже, боли в сердце, ушах, животе и расстройство стула.

Чтобы отличить аллергию от ОРВИ нужно запомнить, что при поллинозе не повышается температура, простуда проходит в течение 2 недель, а аллергия может растянуться на несколько недель и даже на весь сезон цветения.