Очистители воздуха могут улучшить качество жизни людей с сезонной аллергией

Сезонная аллергия или поллиноз доставляет проблемы почти 15% населения планеты.
В период цветения растений тем, кто страдает от такой аллергии, лучше использовать очиститель воздуха, гулять предпочтительно вечером, когда количество пыльцы в воздухе заметно ниже, после улицы обязательно переодеваться и промывать нос солёной водой.
Рекомендуется также заранее запастись необходимыми лекарственными препаратами, принимать их нужно под контролем лечащего врача. Сообщает сайт aif.ru.
Симптомы сезонной аллергии: заложенность носа, насморк, зуд в носу и носоглотке, покраснение, зуд и жжение в глазах, светочувствительность, першение в горле, чихание, приступы кашля, отёк век, одышка, приступы удушья, иногда высыпания на коже, боли в сердце, ушах, животе и расстройство стула.
Чтобы отличить аллергию от ОРВИ нужно запомнить, что при поллинозе не повышается температура, простуда проходит в течение 2 недель, а аллергия может растянуться на несколько недель и даже на весь сезон цветения.
Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.