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Очистители воздуха могут улучшить качество жизни людей с сезонной аллергией

Людям, страдающим поллинозом, лучше использовать очистители воздуха

1:08
Здоровье

Сезонная аллергия или поллиноз доставляет проблемы почти 15% населения планеты.

Людям, страдающим поллинозом, лучше использовать очистители воздуха
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В период цветения растений тем, кто страдает от такой аллергии, лучше использовать очиститель воздуха, гулять предпочтительно вечером, когда количество пыльцы в воздухе заметно ниже, после улицы обязательно переодеваться и промывать нос солёной водой.

Рекомендуется также заранее запастись необходимыми лекарственными препаратами, принимать их нужно под контролем лечащего врача. Сообщает сайт aif.ru.

Симптомы сезонной аллергии: заложенность носа, насморк, зуд в носу и носоглотке, покраснение, зуд и жжение в глазах, светочувствительность, першение в горле, чихание, приступы кашля, отёк век, одышка, приступы удушья, иногда высыпания на коже, боли в сердце, ушах, животе и расстройство стула.

Чтобы отличить аллергию от ОРВИ нужно запомнить, что при поллинозе не повышается температура, простуда проходит в течение 2 недель, а аллергия может растянуться на несколько недель и даже на весь сезон цветения.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Шенаева Татьяна
Специалист по лечению аллергических ринитов, аллергических дерматозов, атопической бронхиальной астмы, крапивницы, рецидивирующих отеков Квинке, вторично-иммунодефицитных сотояний, ассоциируемых с рецидивами герпетической инфекции, ВПЧ, фурункулезом.
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