Врач предупредила об опасности инсульта из-за яркого освещения в ночное время

Эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова предупредила о возможности возрастания риска различных заболеваний головного мозга, включая инсульт, из-за яркого света в ночное время.
"Благодаря собранным данным удалось доказать, что яркий свет ночью нарушает циркадные ритмы и подавляет выработку мелатонина. В результате уровни кровяного давления, глюкозы и триглицеридов могут подняться, вызывая сосудистые заболевания", — сообщила Зухра Павлова.
Зухра Павлова утверждает, что чем ярче освещение в спальне, тем хуже человек спит, что может негативно повлиять на его здоровье ЦНС (центральной нервной системы), память и концентрацию. Кроме того, крепкий и здоровый сон помогает людям избавляться от лишнего жира, поскольку организм использует его в качестве источника энергии во время сна.
Зухра Павлова также рассказала о возможных способах решения данной проблемы. Она посоветовала, что это можно сделать достаточно просто — достаточно установить плотные шторы или воспользоваться повязкой на глаза.
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