Врач предупредила об опасности инсульта из-за яркого освещения в ночное время

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Эндокринолог Зухра Павлова: использование яркого освещения во время сна может привести к инсульту

1:10
Здоровье

Эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова предупредила о возможности возрастания риска различных заболеваний головного мозга, включая инсульт, из-за яркого света в ночное время.

Эндокринолог Зухра Павлова: использование яркого освещения во время сна может привести к инсульту
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Благодаря собранным данным удалось доказать, что яркий свет ночью нарушает циркадные ритмы и подавляет выработку мелатонина. В результате уровни кровяного давления, глюкозы и триглицеридов могут подняться, вызывая сосудистые заболевания", — сообщила Зухра Павлова.

Зухра Павлова утверждает, что чем ярче освещение в спальне, тем хуже человек спит, что может негативно повлиять на его здоровье ЦНС (центральной нервной системы), память и концентрацию. Кроме того, крепкий и здоровый сон помогает людям избавляться от лишнего жира, поскольку организм использует его в качестве источника энергии во время сна.

Зухра Павлова также рассказала о возможных способах решения данной проблемы. Она посоветовала, что это можно сделать достаточно просто — достаточно установить плотные шторы или воспользоваться повязкой на глаза.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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