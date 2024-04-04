Врач предупредила об опасности инсульта из-за яркого освещения в ночное время

Эндокринолог Зухра Павлова: использование яркого освещения во время сна может привести к инсульту

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова предупредила о возможности возрастания риска различных заболеваний головного мозга, включая инсульт, из-за яркого света в ночное время.

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"Благодаря собранным данным удалось доказать, что яркий свет ночью нарушает циркадные ритмы и подавляет выработку мелатонина. В результате уровни кровяного давления, глюкозы и триглицеридов могут подняться, вызывая сосудистые заболевания", — сообщила Зухра Павлова.

Зухра Павлова утверждает, что чем ярче освещение в спальне, тем хуже человек спит, что может негативно повлиять на его здоровье ЦНС (центральной нервной системы), память и концентрацию. Кроме того, крепкий и здоровый сон помогает людям избавляться от лишнего жира, поскольку организм использует его в качестве источника энергии во время сна.

Зухра Павлова также рассказала о возможных способах решения данной проблемы. Она посоветовала, что это можно сделать достаточно просто — достаточно установить плотные шторы или воспользоваться повязкой на глаза.