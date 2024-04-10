Диетолог предложила альтернативу сытному завтраку для борьбы с лишним весом

Диетолог Кристен Карли о сытном завтраке для снижения веса

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дипломированный диетолог Кристен Карли предложила альтернативу сытному завтраку для снижения лишнего веса.

Фото: Own work by Missvain is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вместо привычной овсянки на воде, диетолог Кристен Карли рекомендует начать день с парфе из греческого йогурта.

В своей авторской статье на портале ETNT эксперт утверждает, что такой завтрак не только поможет избежать чувства голода до обеда, но и поможет сбросить лишний вес.

По словам специалиста по питанию, следует смешать обычный греческий йогурт с порцией спортивного протеина и добавить слои орехов и ягод.

Сама Кристен предпочитает во время завтрака добавлять в нежирный йогурт четверть стакана грецких орехов, полстакана малины и немного меда.