Россиянам напомнили об опасностях избыточного употребления витаминов

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Врач Мымрина: переизбыток витаминов может быть результатом самолечения

1:08
Здоровье

Врач Екатерина Мымрина подчеркнула опасность гипервитаминоза, который возникает из-за самостоятельного приема витаминов в процессе самолечения.

Врач Мымрина: переизбыток витаминов может быть результатом самолечения
Фото: flickr.com by Джейми is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист объяснила, что чаще всего избыток жирорастворимых витаминов, таких как А, Д и Е, вызывает гипервитаминоз, но в случае водорастворимых веществ, включая витамин С, возможны острые реакции при превышении рекомендуемой дозы. Екатерина Мымрина выделила головные боли, тошноту, проблемы с ЖКТ, нарушения обмена веществ и острые аллергические реакции как симптомы гипервитаминоза.

"Гипервитаминоз может возникнуть по разным причинам, включая самолечение, неконтролируемый приём витаминных добавок без консультации с врачом, употребление медицинских препаратов с высоким содержанием витаминов и избыток витаминов в пище", — сообщила Екатерина Мымрина.

Для того чтобы избежать избытка витаминов, Мымрина предложила внести разнообразие в рацион и избегать самолечения. Она также указала на необходимость соблюдения рекомендуемых дозировок и получение консультации у специалистов перед началом приема витаминов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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