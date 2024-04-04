Россиянам напомнили об опасностях избыточного употребления витаминов

Врач Мымрина: переизбыток витаминов может быть результатом самолечения

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Екатерина Мымрина подчеркнула опасность гипервитаминоза, который возникает из-за самостоятельного приема витаминов в процессе самолечения.

Фото: flickr.com by Джейми is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист объяснила, что чаще всего избыток жирорастворимых витаминов, таких как А, Д и Е, вызывает гипервитаминоз, но в случае водорастворимых веществ, включая витамин С, возможны острые реакции при превышении рекомендуемой дозы. Екатерина Мымрина выделила головные боли, тошноту, проблемы с ЖКТ, нарушения обмена веществ и острые аллергические реакции как симптомы гипервитаминоза.

"Гипервитаминоз может возникнуть по разным причинам, включая самолечение, неконтролируемый приём витаминных добавок без консультации с врачом, употребление медицинских препаратов с высоким содержанием витаминов и избыток витаминов в пище", — сообщила Екатерина Мымрина.

Для того чтобы избежать избытка витаминов, Мымрина предложила внести разнообразие в рацион и избегать самолечения. Она также указала на необходимость соблюдения рекомендуемых дозировок и получение консультации у специалистов перед началом приема витаминов.