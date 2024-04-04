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Грязнее, чем пульт от телевизора: почему спать в носках опасно

Врач Андреева: лучше отказаться от сна в носках

1:04
Здоровье

Врач-терапевт Ирина Андреева сообщила, что для физического восстановления важен хороший и длительный сон. Но есть одна привычка, которая нарушает гигиену постели. О ней важно знать. Об этом пишет "Медикфорум".

Врач Андреева: лучше отказаться от сна в носках
Фото: flickr. com by Jason Evans is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Таким образом, когда вы ложитесь спать, стоит снимать носки. Если вы носите их перед сном и ложитесь в них спать, это очень негигиенично и может привести к некоторым болезням.

Было проведено исследование, в котором взяли образцы носков. Их участники носили с утра до вечера. Результаты в лаборатории показали, что на них были обнаружены бактерии под названием Pseudomonas aeruginosa. Они обычно находятся в помёте тараканов, на полу и ковриках.

"Эти бактерии могут вызывать кожную сыпь, заболевания мочевыводящих путей и дыхательных путей и даже пневмонию у людей с ослабленным иммунитетом. Результаты также сравнивали с мазками с пульта телевизора. Носки испытуемых были значительно грязнее, чем пульт от телевизора", — говорит врач.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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