Грязнее, чем пульт от телевизора: почему спать в носках опасно

Врач Андреева: лучше отказаться от сна в носках

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Ирина Андреева сообщила, что для физического восстановления важен хороший и длительный сон. Но есть одна привычка, которая нарушает гигиену постели. О ней важно знать. Об этом пишет "Медикфорум".

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Таким образом, когда вы ложитесь спать, стоит снимать носки. Если вы носите их перед сном и ложитесь в них спать, это очень негигиенично и может привести к некоторым болезням.

Было проведено исследование, в котором взяли образцы носков. Их участники носили с утра до вечера. Результаты в лаборатории показали, что на них были обнаружены бактерии под названием Pseudomonas aeruginosa. Они обычно находятся в помёте тараканов, на полу и ковриках.

"Эти бактерии могут вызывать кожную сыпь, заболевания мочевыводящих путей и дыхательных путей и даже пневмонию у людей с ослабленным иммунитетом. Результаты также сравнивали с мазками с пульта телевизора. Носки испытуемых были значительно грязнее, чем пульт от телевизора", — говорит врач.