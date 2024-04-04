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Диетолог дала совет, когда можно есть сладкое почти без вреда для фигуры

Диетолог Русакова: сладкое можно есть только в первой половине дн

0:59
Здоровье

Диетолог Дарья Русакова рассказала, что сладости должны присутствовать в рационе, но нужно соблюдать некоторые правила их употребления, чтобы они не приносили много вреда организму.

"Не стоит использовать мёд, фруктозу, аспартам, ксилит, сорбит, сиропы на основе агавы, фиников, винограда, клёна. Лучше употреблять сироп цикория, стевию и эритритол", — порекомендовала эксперт.

Диетолог также посоветовала есть сладкое именно в первой половине дня, тогда вы сможете сохранить свою фигуру. Но помните о количестве употреблённых калорий и не превышайте его. Нельзя с утра съесть целый торт без вреда для организма.

Русакова отметила, что лучше избегать определённых видов сладостей, которые приводят к набору веса. Это газированные напитки, шоколадные конфеты, фруктовые соки. Стоит помнить, что сахар в большом количестве содержат недесертные продукты, такие как соусы, консервы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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