Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд поместил подозреваемого в контрабанде взрывчатки под арест
Министр обороны Шаппс: ситуация, когда страна НАТО не может выделить 2% ВВП на оборону должна измениться
Французский политик Филиппо назвал Зеленского мясником
С 15 апреля для продления ВНЖ в Турции будет необходим дополнительный документ
Эксперты порекомендовали корм для похудения кошки
Депутат Макрей: украинское общество вмешивается в дела Австралии
Единственный фильм, в котором Леонов снялся с Никулиным
Как сжигать больше калорий на беговой дорожке?
Захарова: атомная энергетика должна оставаться вне политики
Владимир Путин по видеоконференцсвязи открыл Республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки в ДНР

В Донецке открыли Республиканский перинатальный центр

1:23
Здоровье

Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи открыл Республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки в Донецкой Народной Республике.

В Донецке открыли Республиканский перинатальный центр
Фото: en.kremlin.ru by официальный сайт администрации президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В центре размещено более 10 отделений и родовой блок на 10 родильных залов с 2 операционными. Медучреждение укомплектовано высокотехнологичным медицинским оборудованием и современной мебелью. Оно рассчитано на 561 койку.

Врачи будут оказывать медицинскую помощь по направлениям: акушерство, гинекология, неонатология, анестезиология и реанимация. Сотрудники центра пройдут обучение по работе на новом медицинском оборудовании.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что новое учреждение в полной мере соответствует лицензионным требованиям Российской Федерации.

"Особенно важно, что открытие происходит в год семьи. Это головное учреждение республики, в котором доступна самая современная высокотехнологичная помощь матери и ребенку, включая и реанимацию, и реабилитацию. В центре среди специалистов, есть выпускники Донецкого государственного медицинского университета. Новый перинатальный центр фактически формирует единую, как по всей стране, трёхуровневую систему оказания медицинской помощи матери и новорожденному,” — сказал министр. 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Специалист Манжула Юлия
Ведущий врач
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Под Авдеевкой пожилые мобилизованные прикрывают "Азов"*, ожидается штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Последние материалы
Омбудсмена Митянину возмутило, что "Яндекс Алиса" назвала Машу из мультфильма жертвой Медведя
Мишустин: в России растет спрос на агрострахование
Под Авдеевкой пожилые мобилизованные прикрывают "Азов"*, ожидается штурм Часова Яра
Источник РИА Новости: фигурант дела о контрабанде взрывчатки из Украины в Россию отправлен под арест на два месяца
В Донецке открыли Республиканский перинатальный центр
Лучшим подарком миру от НАТО на 75-летие стал бы роспуск организации
Грушко: НАТО является силовым обеспечением интересов "золотого миллиарда"
Запахи каких растений помогут отпугнуть мышей?
Светофор посередине пешеходного перехода: в Белгороде обсуждают необычное решение на Новом мосту
Как определить степень прожарки вашего стейка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников