Владимир Путин по видеоконференцсвязи открыл Республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки в ДНР

В Донецке открыли Республиканский перинатальный центр

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи открыл Республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки в Донецкой Народной Республике.

Фото: en.kremlin.ru by официальный сайт администрации президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В центре размещено более 10 отделений и родовой блок на 10 родильных залов с 2 операционными. Медучреждение укомплектовано высокотехнологичным медицинским оборудованием и современной мебелью. Оно рассчитано на 561 койку.

Врачи будут оказывать медицинскую помощь по направлениям: акушерство, гинекология, неонатология, анестезиология и реанимация. Сотрудники центра пройдут обучение по работе на новом медицинском оборудовании.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что новое учреждение в полной мере соответствует лицензионным требованиям Российской Федерации.

"Особенно важно, что открытие происходит в год семьи. Это головное учреждение республики, в котором доступна самая современная высокотехнологичная помощь матери и ребенку, включая и реанимацию, и реабилитацию. В центре среди специалистов, есть выпускники Донецкого государственного медицинского университета. Новый перинатальный центр фактически формирует единую, как по всей стране, трёхуровневую систему оказания медицинской помощи матери и новорожденному,” — сказал министр.