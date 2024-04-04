Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи открыл Республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки в Донецкой Народной Республике.
В центре размещено более 10 отделений и родовой блок на 10 родильных залов с 2 операционными. Медучреждение укомплектовано высокотехнологичным медицинским оборудованием и современной мебелью. Оно рассчитано на 561 койку.
Врачи будут оказывать медицинскую помощь по направлениям: акушерство, гинекология, неонатология, анестезиология и реанимация. Сотрудники центра пройдут обучение по работе на новом медицинском оборудовании.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что новое учреждение в полной мере соответствует лицензионным требованиям Российской Федерации.
"Особенно важно, что открытие происходит в год семьи. Это головное учреждение республики, в котором доступна самая современная высокотехнологичная помощь матери и ребенку, включая и реанимацию, и реабилитацию. В центре среди специалистов, есть выпускники Донецкого государственного медицинского университета. Новый перинатальный центр фактически формирует единую, как по всей стране, трёхуровневую систему оказания медицинской помощи матери и новорожденному,” — сказал министр.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.