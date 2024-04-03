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Учёные из Швейцарии изучили влияние уровня жизни на процесс старения

Учёные доказали, что богатые люди стареют позже

1:02
Здоровье

Учёные из Швейцарии обнаружили взаимосвязь между уровнем доходов и процессом развития признаков старческой деменции.

Учёные доказали, что богатые люди стареют позже
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ученые из Швейцарии исследовали связь между уровнем дохода семьи и состоянием мозга в зрелом возрасте. Оказалось, что люди из семей с более низким доходом имеют более быстрое старение мозга, что может негативно влиять на когнитивные функции.

Был поставлен социологический эксперимент в семьях с разным уровнем доходов. У участников из семей с низким доходом были признаки опережающего старения белого вещества мозга и худшие мыслительные способности. У участников из более обеспеченных семей когнитивные функции были хорошими.

В то же время на старение могут влиять факторы наследственности, развития интеллектуальной деятельности. Так среди обеспеченных семей оказалось, что процесс старения наиболее медленно происходит у людей интеллектуального труда. Таким образом, одного высокого уровня доходов для гарантии ранней деменции недостаточно.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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