Учёные из Швейцарии обнаружили взаимосвязь между уровнем доходов и процессом развития признаков старческой деменции.
Ученые из Швейцарии исследовали связь между уровнем дохода семьи и состоянием мозга в зрелом возрасте. Оказалось, что люди из семей с более низким доходом имеют более быстрое старение мозга, что может негативно влиять на когнитивные функции.
Был поставлен социологический эксперимент в семьях с разным уровнем доходов. У участников из семей с низким доходом были признаки опережающего старения белого вещества мозга и худшие мыслительные способности. У участников из более обеспеченных семей когнитивные функции были хорошими.
В то же время на старение могут влиять факторы наследственности, развития интеллектуальной деятельности. Так среди обеспеченных семей оказалось, что процесс старения наиболее медленно происходит у людей интеллектуального труда. Таким образом, одного высокого уровня доходов для гарантии ранней деменции недостаточно.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.