Учёные из Швейцарии изучили влияние уровня жизни на процесс старения

Учёные доказали, что богатые люди стареют позже

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Швейцарии обнаружили взаимосвязь между уровнем доходов и процессом развития признаков старческой деменции.

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Ученые из Швейцарии исследовали связь между уровнем дохода семьи и состоянием мозга в зрелом возрасте. Оказалось, что люди из семей с более низким доходом имеют более быстрое старение мозга, что может негативно влиять на когнитивные функции.

Был поставлен социологический эксперимент в семьях с разным уровнем доходов. У участников из семей с низким доходом были признаки опережающего старения белого вещества мозга и худшие мыслительные способности. У участников из более обеспеченных семей когнитивные функции были хорошими.

В то же время на старение могут влиять факторы наследственности, развития интеллектуальной деятельности. Так среди обеспеченных семей оказалось, что процесс старения наиболее медленно происходит у людей интеллектуального труда. Таким образом, одного высокого уровня доходов для гарантии ранней деменции недостаточно.