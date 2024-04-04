Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Research Policy: ИИ может стать эффективным управленцем научных проектов
Путин открыл социальные объекты на Донбассе
Открестившаяся от России Мария Машкова рассказала о трудностях жизни за бугром
Временный полис ОМС: как получить и воспользоваться медицинскими услугами
Сакура расцвела в горах Сочи
Собянин сообщил о двух погибших из-за урагана в Москве
Ученые ответили, как понять, что ваша собака не обделена интеллектом
Салат из зелёного горошка: пряная заправка придаёт ему пикантности
Рассказываем как ухаживать за тилландсией
Врачи бьют тревогу: распространяется вирус, о котором вы, возможно, никогда не слышали

Dailystar: метапневмовирус человека имеет высокую смертность

0:27
Здоровье

Врачи поднимают тревогу после роста случаев вируса, о котором мало кто слышал — человеческого метапневмовируса (hMPV).

Dailystar: метапневмовирус человека имеет высокую смертность
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот респираторный вирус имеет высокую смертность около 10%, особенно опасен для детей и пожилых людей с серьезными хроническими заболеваниями.

На данный момент нет специфического лечения для hMPV, и врачи рекомендуют следить за возможными осложнениями и облегчать симптомы поддерживающей терапией.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Польза шишек на участке огромна
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару
Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
Зеленский приобрел особняк Highgrove House Короля Карла III за 20 миллионов фунтов
Ожидание новой электрической машины Xiaomi SU7 может составить 7 месяцев
JAMA Network Open: ставки на спорт связаны с злоупотреблением алкоголем
Полюс 2 уступает место Полюсу 7: Как автопроизводитель Polestar меняет подход к именованию моделей
Хуснуллин: большинство домов в Мариуполе будут восстановлены до конца года
Стоит ли рассматривать страхование жилья на майские праздники?
Соевый маринад для курицы: одинаково хорош и для запекания, и для жарки птицы
Ветеринары рассказали, какие действия раздражают кошек
Трехкратному олимпийскому чемпиону по хоккею Виталию Давыдову исполнилось 85 лет
Адам Сэндлер был замечен на земле за пятизвездочным отелем в Лондоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников