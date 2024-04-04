Врачи бьют тревогу: распространяется вирус, о котором вы, возможно, никогда не слышали

Dailystar: метапневмовирус человека имеет высокую смертность

0:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи поднимают тревогу после роста случаев вируса, о котором мало кто слышал — человеческого метапневмовируса (hMPV).

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот респираторный вирус имеет высокую смертность около 10%, особенно опасен для детей и пожилых людей с серьезными хроническими заболеваниями.

На данный момент нет специфического лечения для hMPV, и врачи рекомендуют следить за возможными осложнениями и облегчать симптомы поддерживающей терапией.