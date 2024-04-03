Ночные кошмары получили свое объяснение от медиков

В течение дня мозг человека поглощает огромное количество информации, постоянно предсказывает и моделирует различные ситуации. Кошмары во сне — это не просто страшные или тревожные сны, они могут приводить к внезапному пробуждению. Психолог Анна Пестрякова рассказала о происхождении таких сновидений и способах их преодоления.
"Есть та информация, которую мы анализируем незаметно для себя. Мозг постоянно обдумывает мимику, жесты, тембр голоса, запахи, чтобы понять, что за человек перед нами, к чему следует подготовиться, нет ли опасности. Это необходимо, чтобы максимально эффективно принимать решения", — объяснила психолог Анна Пестрякова.
Согласно рассказу Анны Пестряковой, во время сна мозг возвращается к накопленной информации, перенося её из краткосрочной памяти в долгосрочную. В результате этого процесса могут сниться неприятные сновидения. Например, если человек посмотрел фильм о стихийном бедствии, то перед сном его мозг обрабатывает эту информацию таким образом, будто он оказывается в самом центре событий. Кроме этого, страшные сновидения возникают после того, как отрицательные чувства были подавлены. В этом случае беспокойные сновидения являются реакцией на стресс.
Помимо этого, плохие сновидения могут быть связаны с физиологическими проблемами, такими как апноэ, синдром беспокойных ног, различные нарушения сна. Кроме того, возникновению данного рода сновидений могут способствовать депрессия, посттравматический стрессовый синдром, фобии, а также и синдром хронической усталости. Как дополнительно отметила Анна Пестрякова, если человек здоров и не испытывает стресса, тогда следует уделить внимание правильной гигиене сна.
"Не забывайте про физическую активность, кардиотренировки и дневные прогулки. Старайтесь свести на минимум стресс и негативные эмоции. Избегайте людей, которые приносят вам только неприятные эмоции", — отметила психолог.
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