Ночные кошмары получили свое объяснение от медиков

Психолог Пестрякова: возникновение ночных кошмаров связано с реакцией организма на стресс

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В течение дня мозг человека поглощает огромное количество информации, постоянно предсказывает и моделирует различные ситуации. Кошмары во сне — это не просто страшные или тревожные сны, они могут приводить к внезапному пробуждению. Психолог Анна Пестрякова рассказала о происхождении таких сновидений и способах их преодоления.

Фото: Детройтский институт искусств by Иоганн Генрих Фюссли is licensed under public domain

"Есть та информация, которую мы анализируем незаметно для себя. Мозг постоянно обдумывает мимику, жесты, тембр голоса, запахи, чтобы понять, что за человек перед нами, к чему следует подготовиться, нет ли опасности. Это необходимо, чтобы максимально эффективно принимать решения", — объяснила психолог Анна Пестрякова.

Согласно рассказу Анны Пестряковой, во время сна мозг возвращается к накопленной информации, перенося её из краткосрочной памяти в долгосрочную. В результате этого процесса могут сниться неприятные сновидения. Например, если человек посмотрел фильм о стихийном бедствии, то перед сном его мозг обрабатывает эту информацию таким образом, будто он оказывается в самом центре событий. Кроме этого, страшные сновидения возникают после того, как отрицательные чувства были подавлены. В этом случае беспокойные сновидения являются реакцией на стресс.

Помимо этого, плохие сновидения могут быть связаны с физиологическими проблемами, такими как апноэ, синдром беспокойных ног, различные нарушения сна. Кроме того, возникновению данного рода сновидений могут способствовать депрессия, посттравматический стрессовый синдром, фобии, а также и синдром хронической усталости. Как дополнительно отметила Анна Пестрякова, если человек здоров и не испытывает стресса, тогда следует уделить внимание правильной гигиене сна.

"Не забывайте про физическую активность, кардиотренировки и дневные прогулки. Старайтесь свести на минимум стресс и негативные эмоции. Избегайте людей, которые приносят вам только неприятные эмоции", — отметила психолог.