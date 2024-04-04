Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На аукцион выставлен Fiat 500L, использованный для визита папы Франциска в США
Как приготовить классическое слоёное дрожжевое тесто
Ecologica Montenegrina: в Ровно обнаружен новый вид ручейников
Фелинологи заявили, что поводок обезопасит кошку на прогулках
Россияне рассказали про свое истинное отношение к Крыму
Роман Фролов о вызовах ипотечного страхования: новые решения от ВСК
Принц Гарри "не уверен" в новом бизнесе Меган Маркл
Микротоки для губ: новый способ увеличения объёма без хирургии
Рассказываем об интересных видах подсолнечника
Диетолог Соломатина рассказала, почему лучше не есть картошку после 50 лет

Диетолог Соломатина советует отказаться от винегрета после 50 лет

0:56
Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что после 50 лет важно уменьшить употребление сладких и крахмалистых овощей.

Диетолог Соломатина советует отказаться от винегрета после 50 лет
Фото: commons.wikimedia. org by Ankur Partap Singh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Диетолог напомнила, что крахмалистые овощи при приготовлении на высоких температурах превращаются в быстрый углевод с высоким гликемическим индексом. Из-за этого повышается риск роста уровня сахара в крови.

"Крахмалистые овощи, в частности картошка, могут нанести вред здоровью, особенно, если она жареная или запеченная", — поделилась Елена Соломатина.

Ещё есть другие овощи с высоким ГИ. Это варёная свекла и морковь. Поэтому винегрет также стоит ограничить в своём рационе. Лучше есть морковь и свеклу в сыром виде, а варёную картошку охлаждённой.

Врач добавила, что именно после 50 лет повышаются риски развития диабета, гипертонии. Поэтому важно наладить своё питание.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Ветеринары рассказали, как понять, что кошка заболела
Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Знакомим с семейством астровых - красивым шизантусом
Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Сохраняем лук-севок: рассказываем как его хранить, чтобы не портился
Невероятные цены на билеты из Москвы в Сеул: отличные предложения на майские праздники
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Последние материалы
Собаку можно лишить полноценного развития, если не давать ей узнавать мир "через нос"
Глава компании Let's Fly: цены на отдых в Турции на майские праздники останутся приемлемыми
Норвежские ученые обнаружили, что с XVI по XVII века в стране казнили 300 магов
Чем опрыскивать рассаду, чтобы она не болела?
Королева Камилла настояла на изменении привычки Короля Карла во время лечения рака
Терапевт Кондрахин: для получения йода нужно есть креветки
Страхование озимых культур в Ставрополье: более 260 млн рублей для аграриев
Сбербанк запускает "зелёную" ипотеку
Эффективные ингредиенты против старения кожи: как бороться с шелушением и морщинами?
Тренер Валерий Карпин признался, что он не мечтает снова возглавлять "Спартак"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников