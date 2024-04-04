Диетолог Соломатина рассказала, почему лучше не есть картошку после 50 лет

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что после 50 лет важно уменьшить употребление сладких и крахмалистых овощей.
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Диетолог напомнила, что крахмалистые овощи при приготовлении на высоких температурах превращаются в быстрый углевод с высоким гликемическим индексом. Из-за этого повышается риск роста уровня сахара в крови.
"Крахмалистые овощи, в частности картошка, могут нанести вред здоровью, особенно, если она жареная или запеченная", — поделилась Елена Соломатина.
Ещё есть другие овощи с высоким ГИ. Это варёная свекла и морковь. Поэтому винегрет также стоит ограничить в своём рационе. Лучше есть морковь и свеклу в сыром виде, а варёную картошку охлаждённой.
Врач добавила, что именно после 50 лет повышаются риски развития диабета, гипертонии. Поэтому важно наладить своё питание.
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