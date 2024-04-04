Диетолог Соломатина рассказала, почему лучше не есть картошку после 50 лет

Диетолог Соломатина советует отказаться от винегрета после 50 лет

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что после 50 лет важно уменьшить употребление сладких и крахмалистых овощей.

Фото: commons.wikimedia. org by Ankur Partap Singh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Диетолог напомнила, что крахмалистые овощи при приготовлении на высоких температурах превращаются в быстрый углевод с высоким гликемическим индексом. Из-за этого повышается риск роста уровня сахара в крови.

"Крахмалистые овощи, в частности картошка, могут нанести вред здоровью, особенно, если она жареная или запеченная", — поделилась Елена Соломатина.

Ещё есть другие овощи с высоким ГИ. Это варёная свекла и морковь. Поэтому винегрет также стоит ограничить в своём рационе. Лучше есть морковь и свеклу в сыром виде, а варёную картошку охлаждённой.

Врач добавила, что именно после 50 лет повышаются риски развития диабета, гипертонии. Поэтому важно наладить своё питание.