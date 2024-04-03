Россиянам опровергли стереотип о животных жирах и обосновали важность их потребления

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Нутрициолог Кузина: животный жир является крайне ценным компонентом питания

Здоровье

Жир животного происхождения — естественное вещество, получаемое из жировой и костной тканей, а также из молока, яиц, птицы и рыбы. Данный компонент уже более 70 лет несправедливо относится к числу самых недооцененных продуктов. Тем не менее, они играют важную роль в обеспечении организма человека энергией и необходимы для здорового питания. Об этом рассказала нутрициолог Катерина Кузина.

Нутрициолог Кузина: животный жир является крайне ценным компонентом питания
Фото: Wikipedia by Nadimtk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Животные жиры не только полезны для организма, но сокращение и замена их растительными вариантами, вероятно, является причиной резкого всплеска хронических воспалительных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет. На самом деле животный жир является самым здоровым и полезным питательным веществом в рационе человека", — отметила Катерина Кузина.

Согласно ее утверждению, основными продуктами, содержащими их и употребляемыми человеком в пищу, являются красное мясо, свинина, сливочное масло и яйца. Животные жиры служат источником жирорастворимых витаминов A, D, E и K, которые играют значительную роль для множества процессов в человеческом организме. Забавный факт заключается в том, что при облучении кожи солнечным светом холестерин превращается в витамин D, а наилучший источник холестерина поступает из животных жиров.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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