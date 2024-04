Россиянам опровергли стереотип о животных жирах и обосновали важность их потребления

Жир животного происхождения — естественное вещество, получаемое из жировой и костной тканей, а также из молока, яиц, птицы и рыбы. Данный компонент уже более 70 лет несправедливо относится к числу самых недооцененных продуктов. Тем не менее, они играют важную роль в обеспечении организма человека энергией и необходимы для здорового питания. Об этом рассказала нутрициолог Катерина Кузина.

