Сетчатые ноги. Врач назвал пять способов избежать варикозного расширения вен

Варикозное расширение вен — это не просто косметический дефект на ногах. При нём нарушение кровотока вызывает расширение сосудов и снижение эластичности стенок вен, что ведет к чувству тяжести в ногах и во всем теле.
Фото: phleboteka.ru
Врач-флеболог Борис Копылов поделился в интервью с aif.ru, как не допустить развития варикоза. В статье врач заявил, что тромбообразования являются основным показанием к лечению варикоза.
Советы
Врач советует носить компрессионный трикотаж, который может снижать вероятность осложнений и также может нивелировать болевые ощущения.
Помимо компрессионных средств Б. Копылов советует чаще менять положение тела и ног, хотя бы раз в час.
Носите удобную обувь или туфли на небольшом каблуке. А также не забывайте о контрастном душе для ног, чередуя прохладную и теплую воду.
Но: контрастный душ в ногах с варикозным расширением вен никогда не следует проводить, если он связан с образованием тромба.
При подозрении на варикоз и тяжести в ногах необходимо обратиться врачу, только врач может назначить вам лечение.
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов.
Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч