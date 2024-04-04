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Сетчатые ноги. Врач назвал пять способов избежать варикозного расширения вен

Врач-флеболог Борис Копылов поделился, как не допустить развития варикоза

1:09
Здоровье

Варикозное расширение вен — это не просто косметический дефект на ногах. При нём нарушение кровотока вызывает расширение сосудов и снижение эластичности стенок вен, что ведет к чувству тяжести в ногах и во всем теле.

Врач-флеболог Борис Копылов поделился, как не допустить развития варикоза
Фото: phleboteka.ru

Врач-флеболог Борис Копылов поделился в интервью с aif.ru, как не допустить развития варикоза. В статье врач заявил, что тромбообразования являются основным показанием к лечению варикоза.

Советы

Врач советует носить компрессионный трикотаж, который может снижать вероятность осложнений и также может нивелировать болевые ощущения.

Помимо компрессионных средств Б. Копылов советует чаще менять положение тела и ног, хотя бы раз в час.

Носите удобную обувь или туфли на небольшом каблуке. А также не забывайте о контрастном душе для ног, чередуя прохладную и теплую воду.

Но: контрастный душ в ногах с варикозным расширением вен никогда не следует проводить, если он связан с образованием тромба.

При подозрении на варикоз и тяжести в ногах необходимо обратиться врачу, только врач может назначить вам лечение.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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