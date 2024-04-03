Диетолог Семирядов: основная ошибка худеющих - отсутствие понимания причин их лишнего веса

Были выявлены основные причины, по которым сброшенный вес снова возвращается

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весна на пороге, и многие задумываются о том, как избавиться от набранных за зиму килограммов. Изначально кажется, что рецепт прост: чтобы сбросить вес, нужно потреблять меньше калорий, чем расходовать. Со временем возвращается звериный аппетит, а с ним и лишние килограммы. Это говорит о неправильном процессе похудения. Врач-диетолог Дмитрий Семирядов считает, что главная ошибка людей, стремящихся похудеть, заключается в том, что они не учитывают первичную причину набора лишних килограммов.

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Так, например, повышенный аппетит может быть вызван стрессом, дефицитом витаминов или минералов, уверен диетолог.

"Усталость, истощение человека и его нервной системы на фоне стресса или других причин может приводить к тому, что у него просто будет мало сил на поддержание физической активности. Поэтому сначала надо убрать эти первопричины, которые повышают аппетит и снижают уровень энергии, а после этого уже избавляться от лишнего веса", — отметил диетолог Дмитрий Семирядов.

Людям, желающим избавиться от лишних килограммов, полезно приобрести знания. Например, пройти обучающую программу по уменьшению веса. В случае отсутствия серьёзных заболеваний, стоит обратиться к опытному тренеру и диетологу. При наличии заболеваний и излишнего веса следует обратиться к врачам, специализирующимся на данного рода проблемах.