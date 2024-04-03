Этот запах волшебным образом отталкивает комаров: советы, как защититься от насекомых

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Чтобы защититься от комаров, нужно использовать запах эвкалипта

1:01
Здоровье

Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала, что такие насекомые, как комары, предпочитают людей с определённым запахом. Так, некоторых они почти никогда не кусают, других же постоянно донимают. Об этом пишет "Медикфорум".

Чтобы защититься от комаров, нужно использовать запах эвкалипта
Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann is licensed under CC BY 2.0

Если же вас часто кусают комары, то стоит продумать эффективную защиту от укусов.

По словам врача, лучше всего комаров отпугивает запах эвкалипта. Для этого можно брать эфирное масло. Также проведённые исследования показали, что насекомые ещё не любят аромат кокоса, миндаля, бурбона и арбуза.

"Если вы хотите защитить себя от укусов комаров, у вас также есть несколько вариантов. Наиболее безопасны химические спреи от насекомых, содержащие такие биоциды, как икаридин и диэтилтолуамид (ДЭТА)", — сказал врач.

Если вы не хотите использовать химикаты, то чаще принимайте душ, что свести к минимуму запах пота. Исключите дождевые бочки, ванны для птиц, так как эти места идеальны для размножения комаров.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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