Этот запах волшебным образом отталкивает комаров: советы, как защититься от насекомых

Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала, что такие насекомые, как комары, предпочитают людей с определённым запахом. Так, некоторых они почти никогда не кусают, других же постоянно донимают. Об этом пишет "Медикфорум".
Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann is licensed under CC BY 2.0
Если же вас часто кусают комары, то стоит продумать эффективную защиту от укусов.
По словам врача, лучше всего комаров отпугивает запах эвкалипта. Для этого можно брать эфирное масло. Также проведённые исследования показали, что насекомые ещё не любят аромат кокоса, миндаля, бурбона и арбуза.
"Если вы хотите защитить себя от укусов комаров, у вас также есть несколько вариантов. Наиболее безопасны химические спреи от насекомых, содержащие такие биоциды, как икаридин и диэтилтолуамид (ДЭТА)", — сказал врач.
Если вы не хотите использовать химикаты, то чаще принимайте душ, что свести к минимуму запах пота. Исключите дождевые бочки, ванны для птиц, так как эти места идеальны для размножения комаров.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.