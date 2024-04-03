Стоматолог Золотницкий вместе с коллегами не поддерживает новый тренд по отказу от ежедневной чистки зубов

Игорь Золотницкий, главный стоматолог города Москвы, совместно с коллегами рассказал, что не стоит поддерживать новый тренд по отказу от ежедневной чистки зубов.
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain
Он пояснил — зубы и кости человека различные по структуре. Нет никаких научных оснований полагать, что они могут восстанавливаться. Регулярная и правильная чистка зубов самый верный вариант профилактики заболеваний полости рта. Пишет argumenti.ru
"Да, эмаль — гладкая, но на ней образуется зубной налет, который в течение суток становится кариесогенным, то есть способным вызывать кариес. В свою очередь, зубы не восстанавливаются "жидкой костной массой" — такого понятия даже не существует", — сообщил специалист.
Эксперты напомнили о том, что зубы нужно чистить два раза в день. Они также рекомендовали пользоваться ополаскивателями и межзубными ёршиками. Они призвали критически относиться к подобного рода трендам и придерживаться традиционных методов ухода за полостью рта.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
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