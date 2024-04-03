Стоматолог Золотницкий вместе с коллегами не поддерживает новый тренд по отказу от ежедневной чистки зубов

Стоматолог Золотницкий: зубы нужно чистить два раза в день

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Игорь Золотницкий, главный стоматолог города Москвы, совместно с коллегами рассказал, что не стоит поддерживать новый тренд по отказу от ежедневной чистки зубов.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

Он пояснил — зубы и кости человека различные по структуре. Нет никаких научных оснований полагать, что они могут восстанавливаться. Регулярная и правильная чистка зубов самый верный вариант профилактики заболеваний полости рта. Пишет argumenti.ru

"Да, эмаль — гладкая, но на ней образуется зубной налет, который в течение суток становится кариесогенным, то есть способным вызывать кариес. В свою очередь, зубы не восстанавливаются "жидкой костной массой" — такого понятия даже не существует", — сообщил специалист.

Эксперты напомнили о том, что зубы нужно чистить два раза в день. Они также рекомендовали пользоваться ополаскивателями и межзубными ёршиками. Они призвали критически относиться к подобного рода трендам и придерживаться традиционных методов ухода за полостью рта.