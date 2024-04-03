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При помощи нового высокоточного оборудования самарские рачи улучшили зрение пациенту с 2 до 100 %

В Самаре врачи провели операцию, благодаря которой зрение у пациента улучшилось с 2 % до 100

1:40
Здоровье

В Самаре врачи, благодаря новому оборудованию, во время операции смогли улучшить пациенту зрение с 2 % до 100.

В Самаре врачи провели операцию, благодаря которой зрение у пациента улучшилось с 2 % до 100
Фото: t.me/minzdrav_ru by Минздрав России is licensed under public domain

В Самарскую областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского обратился молодой человек с диагнозом врожденная дальнозоркость экстремально высокой степени (более +9 диоптрий) и астигматизмом (более 2 диоптрий).

Специалистами были проведены детальные исследования структур глаз и диагностирована врожденная аномалия рефракции глаза (преломляющая способность глаза). При нормальной рефракции человек чётко видит окружающие предметы.

Врачи приняли решение заменить хрусталики пациента на искусственные. На новом оборудовании подобную операцию можно сделать в один этап. Её провели с использованием фемтосекундного лазера и системы дополненной реальности. При помощи первого с помощью лазерного луча сделали надрезы на хрусталике, а потом имплантировали искусственный. При помощи второго с микронной точностью выполнили имплантацию без отклонений от оси.

"Провели бесшовную операцию на обоих глазах с небольшим интервалом в условиях дневного стационара. Операция длилась 15 минут. Все манипуляции выполнили через один микроразрез шириной 2 мм. Это уменьшает травматичность и сокращает реабилитационный период,” — рассказал заведующий отделением рефракционной микрохирургии Степан Туровский.

На следующий день была получена максимально возможная острота зрения. Молодой человек уже выписан, но в течение 3 месяцев ему необходимо наблюдаться у офтальмологов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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