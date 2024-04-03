При помощи нового высокоточного оборудования самарские рачи улучшили зрение пациенту с 2 до 100 %

В Самаре врачи провели операцию, благодаря которой зрение у пациента улучшилось с 2 % до 100

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Самаре врачи, благодаря новому оборудованию, во время операции смогли улучшить пациенту зрение с 2 % до 100.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Минздрав России is licensed under public domain

В Самарскую областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского обратился молодой человек с диагнозом врожденная дальнозоркость экстремально высокой степени (более +9 диоптрий) и астигматизмом (более 2 диоптрий).

Специалистами были проведены детальные исследования структур глаз и диагностирована врожденная аномалия рефракции глаза (преломляющая способность глаза). При нормальной рефракции человек чётко видит окружающие предметы.

Врачи приняли решение заменить хрусталики пациента на искусственные. На новом оборудовании подобную операцию можно сделать в один этап. Её провели с использованием фемтосекундного лазера и системы дополненной реальности. При помощи первого с помощью лазерного луча сделали надрезы на хрусталике, а потом имплантировали искусственный. При помощи второго с микронной точностью выполнили имплантацию без отклонений от оси.

"Провели бесшовную операцию на обоих глазах с небольшим интервалом в условиях дневного стационара. Операция длилась 15 минут. Все манипуляции выполнили через один микроразрез шириной 2 мм. Это уменьшает травматичность и сокращает реабилитационный период,” — рассказал заведующий отделением рефракционной микрохирургии Степан Туровский.

На следующий день была получена максимально возможная острота зрения. Молодой человек уже выписан, но в течение 3 месяцев ему необходимо наблюдаться у офтальмологов.