Врач-офтальмолог Агеев: существуют внешние и внутренние причины слезоточивости глаз

Одна из частых жалоб, с которой приходят к офтальмологу, это слезоточивость. Как пояснил врач-офтальмолог Владимир Агеев, это состояние не является заболеванием, а лишь его симптомом. К тому же, причины могут быть как внешние, так и внутренние.

Фото: flickr.com by НессаЛенд is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic