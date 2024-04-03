Врач-офтальмолог Агеев: существуют внешние и внутренние причины слезоточивости глаз

Постоянная слезоточивость глаз — повод посетить врача-офтальмолога

Одна из частых жалоб, с которой приходят к офтальмологу, это слезоточивость. Как пояснил врач-офтальмолог Владимир Агеев, это состояние не является заболеванием, а лишь его симптомом. К тому же, причины могут быть как внешние, так и внутренние.

Фото: flickr.com by НессаЛенд is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

К внешним причинам слезоточивости относятся, как правило, неблагоприятные условия внешней среды, например, яркий солнечный свет, холод или ветер. Подобное состояние проходит самостоятельно, когда исчезает провоцирующий его фактор. Передаёт "Доктор Питер”.

К внутренним причинам возникновения слезоточивости можно отнести следующие факторы и заболевания: закупорка носослёзного канала, конъюнктивит, кератит, синдром сухого глаза, блефарит, аллергии, ОРВИ и другие инфекции.

Чтобы найти истинные причины слезоточивости глаз врач советует посетить офтальмолога.