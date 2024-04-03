Эти 3 продукта для завтрака помогут гипертоникам

Диетолог Строков: гипертоникам нужно есть на завтрак авокадо или йогурт

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Игорь Строков назвал продукты, которые стоит употреблять на завтрак людям, страдающим от гипертонии. Они смогут помочь понизить кровяное давление и защитят от серьёзных осложнений, например, от сердечных приступов

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По словам врача, важно добавить в рацион продукты, богатые калием. Он способен удалять из организма натрий, который приводит к повышенному давлению.

"Есть три продукта и напитка, которые обычно употребляют на завтрак с высоким содержанием калия, чтобы помочь снизить уровень артериального давления первым делом с утра", — говорит врач-нутрициолог.

Таким образом, утром необходимо есть авокадо, в его половинке содержится примерно 364 мг калия. Ещё по утрам можно есть классический йогурт. Он является отличным источником кальция, калия и рибофлавина.

В качестве напитка утром можно выпить апельсиновый сок, в одной чашке будет содержаться примерно 500 мг калия. Он оказывает благотворное влияние на здоровье сердца.