Онколог Черемушкин: стресс имеет косвенное влияние на возникновение рака

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин предупредил, что стресс может вызвать серьезные заболевания и привести к фатальным последствиям.
В соответствии с высказыванием Черемушкина, длительное нахождение в состоянии стресса приводит к перегрузкам организма, что может привести к ослаблению иммунитета.
Евгений Черемушкин также подчеркнул, что иммунитет играет ключевую роль в защите организма от опухолевых клеток.
"Поэтому считается, что стресс влияет на развитие рака, хоть и опосредованно, а не напрямую. Следовательно, нервные люди чаще страдают от онкологических заболеваний", — резюмировал Евгений Черемушкин.
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