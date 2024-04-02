Онколог Черемушкин: стресс имеет косвенное влияние на возникновение рака

Онколог Черемушкин: развитие рака косвенно обусловлено воздействием стресса

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин предупредил, что стресс может вызвать серьезные заболевания и привести к фатальным последствиям.

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В соответствии с высказыванием Черемушкина, длительное нахождение в состоянии стресса приводит к перегрузкам организма, что может привести к ослаблению иммунитета.

Евгений Черемушкин также подчеркнул, что иммунитет играет ключевую роль в защите организма от опухолевых клеток.

"Поэтому считается, что стресс влияет на развитие рака, хоть и опосредованно, а не напрямую. Следовательно, нервные люди чаще страдают от онкологических заболеваний", — резюмировал Евгений Черемушкин.