Врач обнаружил необычный признак процесса старения

Врач обнаружил необычный признак старения

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-хирург Александр Умнов указал, что мочки увеличиваются, то есть, провисают с возрастом из-за потери упругости и эластичности кожи. Для предотвращения этого, необходимо смазывать не только мочки кремом, но и уши, а также проводить их массаж и защищать их от солнечных лучей.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Чтобы сохранить молодость кожи мочек и ушей в целом, необходимо смазывать их питательным кремом, аккуратно массируя, работать на опережение старения кожи, оберегать эти зоны от солнца", — пояснил Александр Умнов.

Врач советует не носить массивные клипсы и серьги, так как это может привести к обвисанию мочек, особенно заметному по прошествии времени. Он также советует отказаться от использования уколов красоты, поскольку эффект от них весьма недолговечен и не все специалисты умеют корректно проводить данную процедуру. Александр Умнов также рекомендует обращаться к хирургическому вмешательству только в экстремальных ситуациях, например, при разрыве мочки.