Врач Саволюк: на дороге может возникнуть опасная ситуация из-за сильного чувства голода водителя

Обозначена причина, по которой голодный водитель представляет опасность

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Голодный водитель может спровоцировать аварийную ситуацию, предупредила диетолог Антонина Саволюк.

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"Для здорового взрослого человека короткие периоды голода не представляют угрозы, но нужно понимать, что чем сильнее это чувство, тем сильнее дискомфорт. Дискомфорт — это стресс, который забирает ресурс нервной системы и отвлекает внимание", — подчеркивает Антонина Саволюк.

Диетолог предупреждает, что сильное чувство голода — особая угроза для водителей с определенными здоровыми проблемами, связанными с углеводным обменом. Если уровень сахара в крови резко уменьшается, то возможно ухудшение концентрации внимания или путаница в сознании. Лица, имеющие подобные ограничения, имеют право на получение водительского удостоверения, но обязаны соблюдать режим питания, подчеркнула Саволюк.