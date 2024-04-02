Из-за осложнений, с которыми не смог справиться организм, в Бурятии умерла двухлетняя девочка

В Бурятии из-за осложнений, с которыми не справился её организм, умерла двухлетняя девочка

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Бурятии умерла двухлетняя девочка.

Фото: flickr.com by Луис Леврато is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Девочке должны были провести операцию по пересадке печени, но ребёнок заболел ОРВИ. Чтобы сбить температуру родители дали ей жаропонижающее.

К несчастью девочке стало хуже и её в срочном порядке доставили спецбортом санавиации в медучреждение. Врачи боролись за жизнь ребёнка, но, к сожалению, спасти малышку не удалось. Пишут argumenti.ru.

В пресс-службе республиканского Минздрава рассказали, что девочка умерла из-за осложнений, с которыми её организм не смог справиться.