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Из-за осложнений, с которыми не смог справиться организм, в Бурятии умерла двухлетняя девочка

В Бурятии из-за осложнений, с которыми не справился её организм, умерла двухлетняя девочка

0:35
Здоровье

В Бурятии умерла двухлетняя девочка.

В Бурятии из-за осложнений, с которыми не справился её организм, умерла двухлетняя девочка
Фото: flickr.com by Луис Леврато is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Девочке должны были провести операцию по пересадке печени, но ребёнок заболел ОРВИ. Чтобы сбить температуру родители дали ей жаропонижающее.

К несчастью девочке стало хуже и её в срочном порядке доставили спецбортом санавиации в медучреждение. Врачи боролись за жизнь ребёнка, но, к сожалению, спасти малышку не удалось. Пишут argumenti.ru.

В пресс-службе республиканского Минздрава рассказали, что девочка умерла из-за осложнений, с которыми её организм не смог справиться.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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