Врач Мясников: все пороки сердца тяжёлые — это следствия невылеченных ангин

Боль в горле при ангине может стать причиной развития заболеваний сердца

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников во время очередного выпуска передачи "О самом главном” на канале ”Россия 1” сказал, что боль в горле при ангине может стать причиной развития заболеваний сердца.

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"Порок сердца бывает врождённый и ревматический, все пороки сердца тяжёлые — это следствия невылеченных ангин", — пояснил он.

Врач-оториноларинголог Андрей Овчинников порекомендовал не удалять миндалины без серьёзных показаний. По его словам, они выполняют роль фильтра, защищающего организм от инфекций.

"Вся инфекция, достаточно многообразная, достаточно агрессивная, начинает устремляться по органам-мишеням нашего организма — это суставы, это почки, это сердце,” — объяснил он.