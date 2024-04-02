Эти овощи и фрукты вызывают скачки сахара в крови

Диетолог Пономарёва: картошка и сухофрукты вызывают скачки сахара в крови

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, что хоть овощи и фрукты являются полезными продуктами, но некоторые из них приводят к скачку уровня сахара в крови, так как имеют высокий гликемический индекс. Поэтому их лучше ограничить в рационе.

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"Продукты с высоким ГИ быстро расщепляются, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Люди с диабетом называют резкое повышение уровня сахара в крови "скачками"", — говорит врач.

Хотя фрукты и овощи, как правило, имеют низкий ГИ, есть некоторые исключения.

Прежде всего, стоит убрать из питания картошку, арбуз, сухофрукты. Они обладают высоким гликемическим индексом. После употребления таких продуктов чувство голода наступает уже через пару часов. Поэтому людям с диабетом второго типа следует быть осторожными.

Также нужно ограничить употребление кукурузы, апельсина, винограда, груши, банана.