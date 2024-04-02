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Эти овощи и фрукты вызывают скачки сахара в крови

Диетолог Пономарёва: картошка и сухофрукты вызывают скачки сахара в крови

0:59
Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, что хоть овощи и фрукты являются полезными продуктами, но некоторые из них приводят к скачку уровня сахара в крови, так как имеют высокий гликемический индекс. Поэтому их лучше ограничить в рационе.

Диетолог Пономарёва: картошка и сухофрукты вызывают скачки сахара в крови
Фото: Own work by Freshfruitturkey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Продукты с высоким ГИ быстро расщепляются, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Люди с диабетом называют резкое повышение уровня сахара в крови "скачками"", — говорит врач.

Хотя фрукты и овощи, как правило, имеют низкий ГИ, есть некоторые исключения.

Прежде всего, стоит убрать из питания картошку, арбуз, сухофрукты. Они обладают высоким гликемическим индексом. После употребления таких продуктов чувство голода наступает уже через пару часов. Поэтому людям с диабетом второго типа следует быть осторожными.

Также нужно ограничить употребление кукурузы, апельсина, винограда, груши, банана.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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