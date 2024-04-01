Клещи просыпаются: как защититься от маленьких убийц

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Что делать, если вас укусил клещ?

2:02
Здоровье

С приходом теплых дней многие предпочитают проводить время на природе. Но счастливому отдыху могут помешать клещи — небольшие, но опасные насекомые.

Что делать, если вас укусил клещ?
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Клещи — это создания, предпочитающие места с высокой влажностью: леса, поля, лужайки. И хотя некоторые думают, что они обитают только на деревьях, на самом деле их можно встретить повсюду, особенно в низкой растительности. В последнее время популяция клещей увеличилась из-за недостаточной обработки лесных и парковых зон. Даже в городских парках можно столкнуться с этими паразитами.

Клещи становятся активными, когда температура почвы достигает 5-7 градусов, что обычно происходит в мае и июне. Эти небольшие создания являются переносчиками опасных инфекций, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз, туляремия и другие. Они представляют особую угрозу в лесах и умеренном климате.

Попадая на тело человека, клещ ползет к местам, где кожа тонкая и теплая, как например шея или подмышки. Иногда они прячутся в ушных раковинах или области паха. Укус клеща практически незаметен из-за анестетика в его слюне. Насытившись кровью, клещ отпадает, оставляя незаметное пятно. Однако важно помнить, что они могут передавать инфекции.

При обнаружении прикрепленного клеща его необходимо аккуратно удалить и записать время укуса. Не рекомендуется смазывать маслом или выжигать паразита, так как это может усугубить ситуацию. Если есть подозрения на то, что он передал вам инфекцию, следует обратиться к врачу.

Чтобы защитить себя и близких от клещей, стоит избегать высокой травы, использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами. После возвращения домой следует осмотреть одежду.

В случае укуса клеща, необходимо немедленно принять меры и проконсультироваться с врачом для предотвращения осложнений. Помните о безопасности и наслаждайтесь отдыхом на природе!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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