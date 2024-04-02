Эти продукты повышают риск Альцгеймера даже в небольших количествах

Нутрициолог Строков: сосиски и консервы приводят к болезни Альцгеймера

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Игорь Строков сообщил, что болезнь Альцгеймера является страшной болезнью. Но если соблюдать правильное питание, то риск заболевания значительно снизится.

Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"Все больше и больше исследований показывают негативные долгосрочные последствия диеты, состоящей в основном из обработанных продуктов промышленного производства. Существует четкая связь между высокообработанной диетой и развитием болезни Альцгеймера", — говорит врач.

Так, учёные провели исследование, в ходе которого они выяснили, что продукты с высокой степенью переработки очень повышают риск развития болезни Альцгеймера. Высокий риск ухудшения когнитивных функций был у тех испытуемых, у кого рацион состоял на 20 процентов из подобных продуктов.

К таким продуктам в первую очередь относятся сосиски, колбасы, рыбные и мясные консервы, разные копчёности, консервированные фрукты.