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Эти продукты повышают риск Альцгеймера даже в небольших количествах

Нутрициолог Строков: сосиски и консервы приводят к болезни Альцгеймера

0:55
Здоровье

Нутрициолог Игорь Строков сообщил, что болезнь Альцгеймера является страшной болезнью. Но если соблюдать правильное питание, то риск заболевания значительно снизится. 

Нутрициолог Строков: сосиски и консервы приводят к болезни Альцгеймера
Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"Все больше и больше исследований показывают негативные долгосрочные последствия диеты, состоящей в основном из обработанных продуктов промышленного производства. Существует четкая связь между высокообработанной диетой и развитием болезни Альцгеймера", — говорит врач.

Так, учёные провели исследование, в ходе которого они выяснили, что продукты с высокой степенью переработки очень повышают риск развития болезни Альцгеймера. Высокий риск ухудшения когнитивных функций был у тех испытуемых, у кого рацион состоял на 20 процентов из подобных продуктов.

К таким продуктам в первую очередь относятся сосиски, колбасы, рыбные и мясные консервы, разные копчёности, консервированные фрукты.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
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