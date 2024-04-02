Эти продукты повышают риск Альцгеймера даже в небольших количествах

Нутрициолог Игорь Строков сообщил, что болезнь Альцгеймера является страшной болезнью. Но если соблюдать правильное питание, то риск заболевания значительно снизится.
Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
"Все больше и больше исследований показывают негативные долгосрочные последствия диеты, состоящей в основном из обработанных продуктов промышленного производства. Существует четкая связь между высокообработанной диетой и развитием болезни Альцгеймера", — говорит врач.
Так, учёные провели исследование, в ходе которого они выяснили, что продукты с высокой степенью переработки очень повышают риск развития болезни Альцгеймера. Высокий риск ухудшения когнитивных функций был у тех испытуемых, у кого рацион состоял на 20 процентов из подобных продуктов.
К таким продуктам в первую очередь относятся сосиски, колбасы, рыбные и мясные консервы, разные копчёности, консервированные фрукты.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ