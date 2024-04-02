Названы продукты, которые эффективно подавляют аппетит

Медикфорум: бобовые и миндаль отлично подавляют аппетит

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зачастую повышенный аппетит связан с нехваткой питательных веществ в организме. Но есть такие продукты, которые естественным образом подавляют аппетит и утоляют голод. Об этом пишет издание "Медикфорум".

Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Имбирь. Этот продукт обладает противовоспалительным свойством, балансирует кровяное давление и уровень сахара в крови. Имбирь нужно принимать в форме порошка, растворённого в воде, во время завтрака. Яблоки. Эти фрукты содержат в себе пектин. Это пищевое волокно, которое может быстро насытить. Яблоки отлично подходят для завтрака или для перекуса. Овёс. Клетчатка, которая в нём содержится, даёт организму постоянную энергию на долгое время. Также она обеспечивает чувство сытости и сбалансированный уровень сахара в крови. Бобовые. Блюда, приготовленные на основе бобовых, дают чувство сытости, так как они содержат клетчатку и белок, которые медленно перевариваются по сравнению с углеводами. Миндаль. Если вам хочется перекусить между приёмами пищи, то выбирайте миндаль для этой цели. Он даёт организму полезные жиры и белок.