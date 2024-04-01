Просмотр ленты соцсетей во время похода в туалет может спровоцировать появление геморроя

Геморрой — это заболевание, при котором вены в области прямой кишки и анального отверстия воспаляются и увеличиваются в размерах. У людей в современном мире часто возникает геморрой из-за весьма длительного пребывания в туалете и дополнительного отвлечения на гаджеты. Информацией поделился Сергей Родимов, доктор медицинских наук и врач-колопроктолог.
"Согласно статистике, это заболевание диагностируется у 145 человек на одну тысячу взрослого населения", — объяснил Сергей Родимов.
Специалист подчеркивает, что научно и статистически доказано влияние длительного пребывания в туалете на развитие геморроя. Пациенты отмечают, что использование гаджетов во время дефекации удлиняет процесс на 20-25 минут, увеличивая давление внутри брюшной полости. Сергей Родимов отмечает, что это приводит к напряжению и растяжению вен в районе прямой кишки.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.