Просмотр ленты соцсетей во время похода в туалет может спровоцировать появление геморроя

Колопроктолог Родимов: пользование техническими устройствами в туалете может вызвать геморрой

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Геморрой — это заболевание, при котором вены в области прямой кишки и анального отверстия воспаляются и увеличиваются в размерах. У людей в современном мире часто возникает геморрой из-за весьма длительного пребывания в туалете и дополнительного отвлечения на гаджеты. Информацией поделился Сергей Родимов, доктор медицинских наук и врач-колопроктолог.

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"Согласно статистике, это заболевание диагностируется у 145 человек на одну тысячу взрослого населения", — объяснил Сергей Родимов.

Специалист подчеркивает, что научно и статистически доказано влияние длительного пребывания в туалете на развитие геморроя. Пациенты отмечают, что использование гаджетов во время дефекации удлиняет процесс на 20-25 минут, увеличивая давление внутри брюшной полости. Сергей Родимов отмечает, что это приводит к напряжению и растяжению вен в районе прямой кишки.