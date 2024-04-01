Диетолог Чухачёва: нет необходимости переходить с обычного молока на легкоусвояемое

Вопреки утверждениям ряда российских производителей о положительном влиянии А2-молока на здоровье сердца, иммунной системы и кишечника, существующих научных доказательств недостаточно для того, чтобы придерживаться данного мнения. Эта информация была предоставлена врачом-эндокринологом и диетологом сети клиник доказательной медицины DocMed Ольгой Чухачёвой.
Как объясняет Ольга Чухачёва, в составе обычного молока можно обнаружить две формы белка β-казеина: А1 и А2.
"Раньше считалось, что А1-форма повышает риск развития сахарного диабета, некоторых аутоиммунных заболеваний, а также ишемической болезни сердца. Поэтому было создано А2-молоко, которое не содержит "вредной" формы казеина. Однако научных доказательств его пользы нет", — пояснила Ольга Чухачёва.
Внимание специалиста привлекло единственное исследование журнала European Journal of Clinical Nutrition, посвященное связи между белком формы А1 и ишемической болезнью сердца. Автор провел анализ 70 источников литературы о воздействии казеина форм А1 и А2 на организм. Однако, гипотеза была опровергнута посредством экспериментов на животных.
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