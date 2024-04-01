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Клещи-убийцы: опасность клещевого энцефалита и экспертные советы от научного сотрудника биологического факультета МГУ

Научный сотрудник биологического факультета МГУ Марьинский рассказал, что надо делать, чтобы защитить себя от клещей

2:37
Здоровье

Иксодовые клещи переносят опаснейшие заболевания. Существует распространенный миф, что они пикируют с деревьев прямо на свою жертву. На самом деле они либо заползают снизу с земли, либо терпеливо выжидают подходящий объект, спрятавшись в траве или в зелени кустарников, высота которых не превышает полутора метров.

Научный сотрудник биологического факультета МГУ Марьинский рассказал, что надо делать, чтобы защитить себя от клещей
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Насекомые активизируются с приходом весны, когда дневная температура уже не спускается ниже 0, а земля несколько подсыхает.

Научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Вадим Марьинский в комментарии Pravda.Ru объяснил, как обезопасить себя от этих опасных существ.

"Что касается защиты, самое важное помнить, что наиболее эффективное средство защиты от иксодовых клещей — это репелленты, вещества, которые отпугивают их", — говорит эксперт.

Научный сотрудник добавил, что надо обработать репеллентом верхнюю часть тела, но особое внимание следует уделить низу.

Выходя из леса и особенно после прогулки по полю, в первую очередь следует проверить, нет ли клещей на одежде, особенно в нижней ее части. Это крайне важно. Эксперт подчеркнул, что ранней весной вероятность встретить клеща в поле гораздо выше, чем в других местах: лесах, парках, водоемах.

На вопрос, имеет ли смысл делать прививку от клещевого энцефалита и насколько она эффективна, Вадим Марьинский ответил.

"От клещевого энцефалита есть прививка, но от боррелиоза, то есть болезни Лайма, никаких прививок не существует. Поэтому если вы сделали прививку от клещевого энцефалита, это не значит, что можно ходить по лесу, выдергивать из себя клещей и, в общем, чувствовать себя полностью защищенным. Вам всё равно нужно сдать клеща на анализ".

При желании посетить летом такие регионы как Байкал или Дальний Восток стоит подумать заранее о своем здоровье. Если вы проживаете в регионе без эндемичности клещевого энцефалита, вакцинация не является обязательной. Тем не менее, даже там, где риск минимален, например, в Московской области, существует небольшая вероятность заболеть.

Также Вадим Марьинский посоветовал после укуса отнести клеща на анализ, а также сдать кровь.

"Если вас укусил клещ, то его обязательно нужно сдать на анализ, а также уточнить у врача, через какое время после укуса нужно сделать анализ крови, потому что ясно, что если сдавать собственную кровь через 10 минут после укуса клеща, то анализы могут ничего не показать", — подытожил Вадим Марьинский.

5 САМЫХ ОПАСНЫХ КЛЕЩЕЙ В МИРЕ
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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