Ученые выявили 5 благоприятных эффектов смеха, которые способствуют увеличению продолжительности жизни и укреплению иммунитета

Ученые выявили 5 благоприятных эффектов смеха

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованиям, у людей, которые часто подшучивают, здоровье сердца и сосудов лучше, а продолжительность жизни выше, чем у тех, кто редко смеется (менее одного раза в течение месяца). Ольга Ткачёва, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, говорит, что смех обладает не только этим полезным свойством.

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"Смех напрямую влияет на разнообразные процессы головного мозга. Например, доказано, что просмотр комедий повышает болевой порог, а значит, уменьшает интенсивность болевых ощущений. Во время смеха вырабатываются серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин, которые снижают выраженность боли, создают ощущение благополучия, вызывают чувство радости", — объяснила Ольга Ткачёва.

Специалист объяснила, что смех укрепляет иммунную систему, поскольку способствует повышенному росту специальных клеток, которые занимаются производством антител, улучшает дыхание и усиливает кровообращение. Поэтому использование смеха вместо аэробных упражнений может быть полезным дополнением к общеукрепляющим занятиям, особенно для людей, которым сложно переносить физическую активность. В дополнение к этому, он активизирует память и способствует более эффективному запоминанию новых данных.