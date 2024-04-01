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Ученые выявили 5 благоприятных эффектов смеха, которые способствуют увеличению продолжительности жизни и укреплению иммунитета

Ученые выявили 5 благоприятных эффектов смеха

1:21
Здоровье

Согласно исследованиям, у людей, которые часто подшучивают, здоровье сердца и сосудов лучше, а продолжительность жизни выше, чем у тех, кто редко смеется (менее одного раза в течение месяца). Ольга Ткачёва, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, говорит, что смех обладает не только этим полезным свойством.

Ученые выявили 5 благоприятных эффектов смеха
Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Смех напрямую влияет на разнообразные процессы головного мозга. Например, доказано, что просмотр комедий повышает болевой порог, а значит, уменьшает интенсивность болевых ощущений. Во время смеха вырабатываются серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин, которые снижают выраженность боли, создают ощущение благополучия, вызывают чувство радости", — объяснила Ольга Ткачёва.

Специалист объяснила, что смех укрепляет иммунную систему, поскольку способствует повышенному росту специальных клеток, которые занимаются производством антител, улучшает дыхание и усиливает кровообращение. Поэтому использование смеха вместо аэробных упражнений может быть полезным дополнением к общеукрепляющим занятиям, особенно для людей, которым сложно переносить физическую активность. В дополнение к этому, он активизирует память и способствует более эффективному запоминанию новых данных.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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