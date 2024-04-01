Обнаружена угроза здоровью от воды, находящейся в пластиковых емкостях

Была выявлена опасность воды в пластиковых бутылках

Вода, упакованная в бутылки, может быть менее безопасной, чем многие думают, так как пластик может содержать вредные органические соединения. Кандидат технических наук и главный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар сообщил об этом.

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"Обобщённые показатели, которые характеризуют наличие органического загрязнения в воде после хранения в пластиковой таре, говорят о том, что это геометрическая прогрессия. Через неделю, месяц, год концентрация в разы будет отличаться по общему органическому углероду, что говорит о том, что органические соединения, вне всяких сомнений, попадают в воду. Очень многие из них канцерогенны", — добавил Юрий Гончар.

По мнению специалиста, вода из водопровода во многих частях России имеет достаточно хорошее качество, но в случае сомнений рекомендуется использовать систему дополнительной очистки. Гончар предлагает использовать следующие методы очистки воды: мембранная фильтрация, обратный осмос и керамическая пластина с мелкими порами для удаления загрязнений из воды под давлением.

Например, система обратного осмоса включает в себя колбы в количестве от 3 до 4, установленные под раковиной. Более того, этот удивительный инструмент способен работать надёжно в течение трёх или четырёх месяцев, но вода, которую он производит, не будет подходить для питья из-за отсутствия в ней макро- и микроэлементов. Этот дистиллят придаст чаю или кофе более ароматный и приятный вкус. Средняя стоимость системы обратного осмоса составляет от 12 до 14 тысяч.