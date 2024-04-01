Врач-офтальмолог Барышникова: внедрение простых правил и рекомендаций в повседневную жизнь поможет защитить зрение детей

Гаджеты оказывают негативное влияние на здоровье глаз ребёнка

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смартфоны и планшеты оказывают негативное влияние на зрение ребёнка. Они увеличивают риск развития близорукости, астигматизма и других заболеваний глаз. Однако можно минимизировать этот риск, уверена врач-офтальмолог Дарья Барышникова.

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Врач рассказала, что на здоровье глаз ребёнка плохо сказывается продолжительная концентрация взгляда на экране. Также вредное воздействие оказывает плохое освещение и неправильное положение устройства, из-за чего могут возникнуть головные боли, зуд и жжение в глазах. Когда ребёнок смотрит в экран смартфона или ноутбука он реже моргает, что может вызвать пересыхание склеры.

Эксперт поделилась несколькими несложными правилами, которые помогут снизить риск развития проблем со здоровьем глаз. Во-первых, время, которое ребёнок провёл со смартфоном или планшетом, не должно быть больше 2 часов в течение всего дня. Во-вторых, каждые 20 минут нужно делать 20-секундный перерыв, во время которого фокусировать взгляд на предметах, находящихся на расстоянии 5 — 6 метров. В-третьих, обязательно должно быть хорошее освещение. В-четвёртых, гаджеты должны быть расположены на расстоянии вытянутой руки и быть на уровне глаз или даже чуть ниже. Передаёт "РГ”.

"Внедрение простых правил и рекомендаций в повседневную жизнь поможет защитить зрение наших детей и обеспечить им здоровое будущее в мире, где гаджеты будут продолжать играть значимую роль", — отметила Дарья Барышникова.