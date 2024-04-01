Врач-нарколог выделил 4 признака, указывающих на наличие алкогольной зависимости

Когда люди сталкиваются с зависимостью, они часто не знают, как с этим справиться и реагируют отрицанием. Кроме того, если употребление алкоголя стало систематическим и трудно контролируемым, это может быть явным признаком зависимости. Принижение значимости своей жизни, увлечений и интересов может быть дополнительным признаком проблем. Виталий Холдин, главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области поделился информацией об этом.
"Кроме того, возможны и другие признаки, такие как потеря интереса к привычным занятиям и ценностям, отрицание тяги к спиртным напиткам и обострение хронических заболеваний", — разъяснил Виталий Холдин.
Если у вас есть подобные симптомы, Виталий Холдин рекомендует обратиться к специалисту, так как ранняя диагностика и лечение способствуют более успешной борьбе с зависимостью.
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